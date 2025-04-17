Стратегическая сессия 23 апреля: «Дорожно-строительная техника. Как стимулировать спрос?»

Сессия пройдет в рамках форума НФИК. Модератором данной сессии выступит Мария Васильевна Ярмальчук, Генеральный директор Национальной ассоциации инфраструктурных компаний (НАИК).
На стратегической сессии будет обсуждаться ряд вопросов:
- Шестилетний план развития дорожной сети: потребности генподрядчиков в обеспечении строек дорожной техникой;
- Меры государственной поддержки производителей техники. Основные приоритеты;
- Потребности инфраструктурных компаний и возможности производителей: решит ли проблему установление обязательной доли отечественной спецтехники в парке подрядных организаций;
- Проблемы обслуживания лизинга подрядчиками вследствие роста ключевой ставки: ждет ли рынок стагнация и падение продаж и какой план действий;
- Рост утилизационного сбора: мера поддержки или дополнительная нагрузка.
Спикеры:
- Станислав Черторыжский, заместитель начальника Управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга РФ
- Александр Ильин, руководитель направления ДОМ.РФ
- Николай Александрович Руссу, Генеральный директор, АО «Мостострой-11»
- Алексей Владимирович Андреев, Генеральный директор, АО «ДСК «Автобан»
- Владимир Вениаминович Монастырев, заместитель Генерального директора, АО «ДиМ»
- Владимир Валентинович Калинин, Руководитель ГК «АБЗ-1»
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