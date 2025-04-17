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  • Стратегическая сессия 23 апреля: «Дорожно-строительная техника. Как стимулировать спрос?»

Стратегическая сессия 23 апреля: «Дорожно-строительная техника. Как стимулировать спрос?»

17.04.2025 24 0 0

Выставка А8 МАШИНЫ РОССИИ совместно с НАИК проведут 23 апреля в 16.30 Стратегическую сессию «Дорожно-строительная техника. Как стимулировать спрос?».

Сессия пройдет в рамках форума НФИК. Модератором данной сессии выступит Мария Васильевна Ярмальчук, Генеральный директор Национальной ассоциации инфраструктурных компаний (НАИК).

На стратегической сессии будет обсуждаться ряд вопросов:

  • Шестилетний план развития дорожной сети: потребности генподрядчиков в обеспечении строек дорожной техникой;
  • Меры государственной поддержки производителей техники. Основные приоритеты;
  • Потребности инфраструктурных компаний и возможности производителей: решит ли проблему установление обязательной доли отечественной спецтехники в парке подрядных организаций;
  • Проблемы обслуживания лизинга подрядчиками вследствие роста ключевой ставки: ждет ли рынок стагнация и падение продаж и какой план действий;
  • Рост утилизационного сбора: мера поддержки или дополнительная нагрузка.

Спикеры:

  • Станислав Черторыжский, заместитель начальника Управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга РФ
  • Александр Ильин, руководитель направления ДОМ.РФ
  • Николай Александрович Руссу, Генеральный директор, АО «Мостострой-11»
  • Алексей Владимирович Андреев, Генеральный директор, АО «ДСК «Автобан»
  • Владимир Вениаминович Монастырев, заместитель Генерального директора, АО «ДиМ»
  • Владимир Валентинович Калинин, Руководитель ГК «АБЗ-1»

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