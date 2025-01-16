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Subaru Crosstrek с новой гибридной установкой готовится расширить географию

16.01.2025 29 0 0

Кроссовер японской марки с альтернативной техникой выйдет на американский рынок осенью текущего года.

Производство небольшого кроссовера Subaru стартовало в 2012 году, изначально на большинстве рынков он продавался под названием XV, но в ходе второй смены генерации (прошла в сентябре 2022 года) его поменяли на «американское» имя Crosstrek. В октябре 2024-го модель обзавелась ещё одной модификацией, её снабдили новой гибридной установкой. Изначально такой паркетник анонсировали для домашнего рынка, до японских дилеров он добрался в декабре.

На фото: Subaru Crosstrek Hybrid (версия для американского рынка)

Теперь в американском подразделении Subaru рассказали о том, что вариант Crosstrek с новой «начинкой» выйдет и на рынок США. Сообщается, что до местных дилеров такой кроссовер доберётся осенью 2025 год (известно, что этой версии присвоят 2026 модельный год). Цены в компании обнародуют позже. Отметим, актуальный паркетник в Штатах стоит от 25 810 до 32 610 долларов (эквивалентно примерно 2,66 – 3,36 млн рублей по текущему курсу).

Как рассказали в американском представительстве компании, новая версия Subaru Crosstrek получила гибридную силовую установку, в основе которой находится двигатель Boxer объёмом 2,5 литра, работающий по циклу Аткинсона/Миллера. Ему в комплект идут «электродовесок», исполняющий роль стартера-генератора, а также тяговый электродвигатель; а в пару положен вариатор Lineartronic. Совокупная отдача этой системы составляет 194 л.с. Модели положена фирменная полноприводная система. В состав установки входит также литий-ионная батарея ёмкостью 1,1 кВт*ч.

Дорожный просвет этого кроссовера составляет 221 мм (8,7 дюйма). Для будущего кроссовера палитру цветов кузова расширят за счёт двух новых вариантов – Sand Dune Pearl и Citron Yellow Pearl. Кроме того, для Crosstrek Hybrid предусмотрены ещё оригинальные 18-дюймовые тёмно-серые легкосплавные колёсные диски.

В салоне новой модификации Subaru Crosstrek будет виртуальная приборка на 12,3 дюйма, совместимая с навигацией и Apple Maps, а также планшет информационно-развлекательной системы диагональю 11,6 дюйма, у него есть беспроводная поддержка Apple CarPlay и Android Auto. С помощью тачскрина мультимедиа ещё можно управлять аудиосистемой, климатической установкой и рядом функций автомобиля.

В компании отметили, что Subaru Crosstrek Hybrid получит современную версию EyeSight Driver Assist. У системы теперь более широкое поле обзора, обновленное программное обеспечение, предусмотрен дополнительный электроусилитель тормозов. EyeSight быстрее распознаёт велосипедистов и пешеходов на перекрёстках. В списке дополнительных функций активной безопасности числятся автоматическое торможение при движении задним ходом, обнаружение слепых зон при смене полосы движения, оповещение о перекрёстном движении сзади.

В конце прошлого года стало известно о том, что Subaru Forester может получить новую гибридную установку. Не исключено, что это окажется новая система от Crosstrek. Ожидается, что такой «Лесник» может появиться в Штатах в середине 2025 года.

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