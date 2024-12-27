Subaru Forester получит новую гибридную установку в следующем году

По предварительным данным, кроссовер японской марки оснастят той же системой, которая дебютировала на Crosstrek в минувшем октябре.

Мировая премьера Subaru Forester шестого поколения прошла в США ещё осенью 2023-го, в продажу этот SUV поступил весной текущего года, причём здесь модель пока что предложена только с 2,5-литровым атмосферником. Кроссовер для Европы был рассекречен минувшей осенью, на старосветском рынке упор сделан на мягкогибридный вариант. Ожидается, что «Лесник» получит ещё один вариант «начинки», его роль исполнит новая гибридная установка.

На фото: Subaru Forester шестого поколения (версия для американского рынка)

Как сообщает Car&Driver, Subaru Forester Hybrid доберётся до Штатов примерно в середине 2025 года. Ожидается, что модель получит новую гибридную установку, которая дебютировала в октябре этого года на версии кроссовера Subaru Crosstrek для домашнего рынка. Кстати, ранее японский производитель намекал, что эту систему могут получить и другие модели бренда.

﻿В основе новой гибридной установки лежит 160-сильный оппозитный двигатель Boxer объёмом 2,5 литра, максимальный крутящий момент – 209 Нм. Ещё в состав системы входят литий-ионная батарея скромной ёмкости – 1,1 кВт*ч, электромоторчик, играющий роль стартер-генератора, а также тяговый электромотор, отдача которого равна 120 л.с. и 270 Нм. Для кроссовера предусмотрены передний дифференциал и муфта с электронным управлением, объединённые в один блок.

Новая гибридная установка Subaru Crosstrek

В Subaru пояснили, что электродвигатель «может исполнять роль основного источника энергии автомобиля в самых разных ситуациях». У такого Crosstrek батарея расположена под полом грузового отсека, объём топливного бака увеличен до 63 литров. Запас хода при полном баке превышает 1000 км (при расчёте по циклу WLTC).

На фото: салон Subaru Forester шестого поколения (версии для американского рынка)

Напомним, в США актуальный «шестой» Forester сейчас предлагается с модернизированным бензиновым атмосферником объёмом 2,5 литра. Отдача этого мотора равна 183 л.с., а максимальный крутящий момент – 241 Нм. Он идёт в комплекте с клиноцепным вариатором Lineatronic, привод только полный.

В Европе нынешний «Лесник» оснащается мягкогибридной установкой e-Boxer. В состав этой системы входят модернизированный 2,0-литровый атмосферный мотор мощностью 136 л.с. (максимальный крутящий момент – 182 Нм), работающий в тандеме с клиноцепным вариатором Lineatronic, в который встроен электродвигатель мощностью 16,7 л.с. Привод тоже только полный.

Subaru Forester сейчас поставляется в Штаты из Японии: производство налажено в городе Ота (префектура Гумма). В дальнейшем выпуск версии этой модели, предназначенной для американского рынка, в дальнейшем планируется наладить на заводе в Лафайетте (штат Индиана, США). Согласно плану, «шестой» Форестер запустят здесь в серию в 2026 году.