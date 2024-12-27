Гибридные авто ×
  • Subaru Forester получит новую гибридную установку в следующем году

Subaru Forester получит новую гибридную установку в следующем году

27.12.2024 30 0 0

По предварительным данным, кроссовер японской марки оснастят той же системой, которая дебютировала на Crosstrek в минувшем октябре.

Мировая премьера Subaru Forester шестого поколения прошла в США ещё осенью 2023-го, в продажу этот SUV поступил весной текущего года, причём здесь модель пока что предложена только с 2,5-литровым атмосферником. Кроссовер для Европы был рассекречен минувшей осенью, на старосветском рынке упор сделан на мягкогибридный вариант. Ожидается, что «Лесник» получит ещё один вариант «начинки», его роль исполнит новая гибридная установка.

На фото: Subaru Forester шестого поколения (версия для американского рынка)

Как сообщает Car&Driver, Subaru Forester Hybrid доберётся до Штатов примерно в середине 2025 года. Ожидается, что модель получит новую гибридную установку, которая дебютировала в октябре этого года на версии кроссовера Subaru Crosstrek для домашнего рынка. Кстати, ранее японский производитель намекал, что эту систему могут получить и другие модели бренда.

﻿В основе новой гибридной установки лежит 160-сильный оппозитный двигатель Boxer объёмом 2,5 литра, максимальный крутящий момент – 209 Нм. Ещё в состав системы входят литий-ионная батарея скромной ёмкости – 1,1 кВт*ч, электромоторчик, играющий роль стартер-генератора, а также тяговый электромотор, отдача которого равна 120 л.с. и 270 Нм. Для кроссовера предусмотрены передний дифференциал и муфта с электронным управлением, объединённые в один блок.

Новая гибридная установка Subaru Crosstrek

В Subaru пояснили, что электродвигатель «может исполнять роль основного источника энергии автомобиля в самых разных ситуациях». У такого Crosstrek батарея расположена под полом грузового отсека, объём топливного бака увеличен до 63 литров. Запас хода при полном баке превышает 1000 км (при расчёте по циклу WLTC).

На фото: салон Subaru Forester шестого поколения (версии для американского рынка)

Напомним, в США актуальный «шестой» Forester сейчас предлагается с модернизированным бензиновым атмосферником объёмом 2,5 литра. Отдача этого мотора равна 183 л.с., а максимальный крутящий момент – 241 Нм. Он идёт в комплекте с клиноцепным вариатором Lineatronic, привод только полный.

В Европе нынешний «Лесник» оснащается мягкогибридной установкой e-Boxer. В состав этой системы входят модернизированный 2,0-литровый атмосферный мотор мощностью 136 л.с. (максимальный крутящий момент – 182 Нм), работающий в тандеме с клиноцепным вариатором Lineatronic, в который встроен электродвигатель мощностью 16,7 л.с. Привод тоже только полный.

Subaru Forester сейчас поставляется в Штаты из Японии: производство налажено в городе Ота (префектура Гумма). В дальнейшем выпуск версии этой модели, предназначенной для американского рынка, в дальнейшем планируется наладить на заводе в Лафайетте (штат Индиана, США). Согласно плану, «шестой» Форестер запустят здесь в серию в 2026 году.

кроссовер США Япония новинки Европа гибридные авто Subaru Subaru Forester

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом BMW 7 Series IV (E65/E66) c пробегом: старый кузов, бедные владельцы и богатые сервисмены «Семёрка» BMW с индексом E65 – идеальный пример того, как рынок издевается над чувствами пуристов. Она до сих пор считается эстетами откровенно уродливой и по большому счёту мало кому интере... 116 2 0 27.12.2024
Статьи / Практика Дальше мы не едем: почему может плохо запускаться прогретый двигатель Мы уже разбирались с тем, почему иногда трудно запустить холодный мотор. Но временами бывает обратная ситуация: с утра машина заводится с пол-оборота, а горячий двигатель начинает капризнич... 175 0 0 27.12.2024
Статьи / История AMC Gremlin: как в Америке изобрели свою субкомпактную малолитражку с V8 США. Конец 60-х. Закат эпохи стероидных мускулов забрезжил на горизонте, несмотря на то, что дышащие во весь объем многолитровые V8 все еще устанавливались в полноразмерные седаны и купе. Те... 984 2 1 26.12.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Citroen C5 Aircross: непохожий на тебя С весны нынешнего года появилась возможность стать обладателем породистого европейского автомобиля российского производства. Как сейчас C5 Aircross воспринимается на фоне китайских разработо... 66702 25 12 15.10.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Муфта против парт-тайма: оффроуд-тест TANK 300 В прошлом материале мы разобрались с теорией работы двух самых популярных типов привода 4х4 – с подключением второй оси посредством многодисковой муфты (Torque-On-Demand*) и олдскульным жес... 53411 2 2 29.08.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв На все четыре лапы: полевой тест-драйв полноприводного ГАЗ Соболь NN 4WD Появление нового Соболя NN вызвало среди фанатов марки скорее радость, а не восторг. Оно и понятно: всё-таки Соболь, по мнению многих, должен быть полноприводным, а как раз полного привода с... 21981 11 9 30.07.2024
Обсуждаемое
9 Внедорожник Ваше величество, добро пожаловать в грязь: тест-драйв Tank 700
6 Кроссовер Британский дух, скорый рестайлинг и неприятный сюрприз: обзор Rox 01
5 Кроссовер Стало известно, когда «опаздывающий» кроссовер Москвич 8 выйдет на российский рынок
Новые комментарии
Change privacy settings