Suzuki променяла Nissan на Тойоту: представлен новый минивэн Landy

Минивэн Suzuki Landy в Японии продают с 2007 года, в предыдущих трех поколениях он был клоном модели Nissan Serena, причем за выпуск отвечала сама компания Ниссан – по OEM-соглашению. Но теперь Suzuki не закупает Серену: дебютировавший только что Landy четвертой генерации оказался близнецом последнего вэна Toyota Noah. Отметим, за пределами домашнего рынка у Suzuki и Toyota уже есть несколько OEM-моделей (включая Suzuki Swace и Suzuki Across для Европы, они же Toyota Corolla и RAV4), а вот на родине компании сотрудничают впервые.

Предыдущий минивэн Suzuki Landy

В плане дизайна от исходного минивэна Тойоты новый Landy отличается лишь эмблемами да шильдиками. При этом у Noah еще имеется родной брат Voxy с более агрессивным обликом, однако у модели Suzuki аналогичного исполнения не будет – по крайней мере, пока. Если же сравнивать с предыдущим Suzuki Landy, то «четвертый» MPV на 10 мм длиннее и на 35 мм шире (теперь 4695 и 1730 мм соответственно). Колесная база – 2850 мм (у предыдущего Landy – 2860 мм).



Новый Suzuki Landy 1 / 4 Новый Suzuki Landy 2 / 4 Новый Suzuki Landy 3 / 4 Новый Suzuki Landy 4 / 4

Техника, разумеется, такая же, как у Тойоты. «Традиционный» Suzuki Landy доступен с бензиновым «атмосферником» M20A-FKS 2.0 мощностью 170 л.с., который сочетается с вариатором. В состав установки гибридного минивэна входят двигатель 2ZR-FXE 1.8 (98 л.с.), электромотор (95 л.с.) и электромеханический вариатор. Для обеих модификаций предусмотрен полный привод (у такого гибридного Landy на задней оси установлен дополнительный электродвигатель с отдачей в 41 л.с.).



Новый Suzuki Landy (за мультимедиа-систему нужно доплачивать) 1 / 5 Новый Suzuki Landy (за мультимедиа-систему нужно доплачивать) 2 / 5 Новый Suzuki Landy (за мультимедиа-систему нужно доплачивать) 3 / 5 Новый Suzuki Landy (за мультимедиа-систему нужно доплачивать) 4 / 5 Новый Suzuki Landy (за мультимедиа-систему нужно доплачивать) 5 / 5

Машины только с ДВС имеют восьмиместный салон, гибрид – семиместный, с отдельными креслами во втором ряду. Сдвижные двери можно открыть «пинком» под порогом, а за доплату предусмотрена система, которая будет блокировать пассажирские двери, если к Suzuki Landy приблизится другой автомобиль. Багажную дверь можно зафиксировать в любом положении.



Новый Suzuki Landy

Любопытно, что у вэна Suzuki только одна «средняя» комплектация G, при этом модель дороже Toyota Noah в аналогичном исполнении: цена Landy начинается с отметки в 23 300 долларов, тогда как минивэн Тойоты в версии G стоит от 22 300 долларов. Впрочем, в Suzuki и не рассчитывают на большой объем продаж, план – 1200 машин в год.

