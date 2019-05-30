Suzuki SX4 получил в России лимитированную спецверсию для путешествий

Тираж ограничен всего 50-ю экземплярами: половина пришлась на машины с «атмосферником», вторая – на версии с «турбочетверкой».

Компания Suzuki представила новую модификацию компактного паркетника SX4, предназначенную для России. Особый кросс получил имя Tabi powered by Pioneer. Иероглиф Tabi (旅)с японского переводится как «путешествие». Ну а приставка в виде слова Pioneer означает, что в список оборудования модели вошла аудиосистема от этой фирмы (серии А): спереди установлена компонентная акустика, в задних дверях – коаксиальная.

Из других особенностей SX4 Tabi – черные молдинги на дверях, значки с названием спецсерии на передних крыльях, защита картера мотора, защитная сетка радиатора, задние шумоизоляционные подкрылки. Все особые машины окрашены в серебристый металлик. В салоне также есть логотип Tabi, плюс оригинальные коврики.

Спецверсия создана на основе топовой комплектации GLX, то есть в арсенале паркетника еще значатся светодиодная оптика, датчики дождя и света, двухзонный климат-контроль, мультимедийная система, камера заднего вида. Кроме того, покупателям SX Tabi доступны фирменная спортивная сумка, адаптер для зарядки и набор автомобилиста «Премиум».

Всего будет выпущено 50 особых кроссоверов. Половина – с «атмосферником» 1.6 (117 л.с.) и передним приводом, вторая – с бензиновой «турбочетверкой» 1.4 Boosterjet (140 л.с.) и полным приводом. Продажи Suzuki SX4 Tabi стартуют в ближайшее время, цены пока не объявлены. Стандартный паркетник в комплектации GLX сегодня стоит от 1 529 000 рублей.

По итогам января-апреля текущего года в России было реализовано 377 кроссоверов Suzuki SX4 – это на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Совокупный объем продаж марки за четыре месяца 2019-го составил 1746 единиц – на 27% больше, чем годом ранее.

Напомним, в этом году Suzuki привезет в Россию еще одну новинку – внедорожник Jimny последней генерации.