Suzuki SX4 получил в России лимитированную спецверсию для путешествий
Компания Suzuki представила новую модификацию компактного паркетника SX4, предназначенную для России. Особый кросс получил имя Tabi powered by Pioneer. Иероглиф Tabi (旅)с японского переводится как «путешествие». Ну а приставка в виде слова Pioneer означает, что в список оборудования модели вошла аудиосистема от этой фирмы (серии А): спереди установлена компонентная акустика, в задних дверях – коаксиальная.
Из других особенностей SX4 Tabi – черные молдинги на дверях, значки с названием спецсерии на передних крыльях, защита картера мотора, защитная сетка радиатора, задние шумоизоляционные подкрылки. Все особые машины окрашены в серебристый металлик. В салоне также есть логотип Tabi, плюс оригинальные коврики.
Спецверсия создана на основе топовой комплектации GLX, то есть в арсенале паркетника еще значатся светодиодная оптика, датчики дождя и света, двухзонный климат-контроль, мультимедийная система, камера заднего вида. Кроме того, покупателям SX Tabi доступны фирменная спортивная сумка, адаптер для зарядки и набор автомобилиста «Премиум».
Всего будет выпущено 50 особых кроссоверов. Половина – с «атмосферником» 1.6 (117 л.с.) и передним приводом, вторая – с бензиновой «турбочетверкой» 1.4 Boosterjet (140 л.с.) и полным приводом. Продажи Suzuki SX4 Tabi стартуют в ближайшее время, цены пока не объявлены. Стандартный паркетник в комплектации GLX сегодня стоит от 1 529 000 рублей.
По итогам января-апреля текущего года в России было реализовано 377 кроссоверов Suzuki SX4 – это на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Совокупный объем продаж марки за четыре месяца 2019-го составил 1746 единиц – на 27% больше, чем годом ранее.
Напомним, в этом году Suzuki привезет в Россию еще одну новинку – внедорожник Jimny последней генерации.
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