Suzuki SX4 получил в России лимитированную спецверсию для путешествий

Suzuki SX4 получил в России лимитированную спецверсию для путешествий

11 0 0
Тираж ограничен всего 50-ю экземплярами: половина пришлась на машины с «атмосферником», вторая – на версии с «турбочетверкой».
 

Компания Suzuki представила новую модификацию компактного паркетника SX4, предназначенную для России. Особый кросс получил имя Tabi powered by Pioneer. Иероглиф Tabi ()с японского переводится как «путешествие». Ну а приставка в виде слова Pioneer означает, что в список оборудования модели вошла аудиосистема от этой фирмы (серии А): спереди установлена компонентная акустика, в задних дверях – коаксиальная.

Из других особенностей SX4 Tabi – черные молдинги на дверях, значки с названием спецсерии на передних крыльях, защита картера мотора, защитная сетка радиатора, задние шумоизоляционные подкрылки. Все особые машины окрашены в серебристый металлик. В салоне также есть логотип Tabi, плюс оригинальные коврики. 

suzuki-sx4-2

Спецверсия создана на основе топовой комплектации GLX, то есть в арсенале паркетника еще значатся светодиодная оптика, датчики дождя и света, двухзонный климат-контроль, мультимедийная система, камера заднего вида. Кроме того, покупателям SX Tabi доступны фирменная спортивная сумка, адаптер для зарядки и набор автомобилиста «Премиум».

Всего будет выпущено 50 особых кроссоверов. Половина – с «атмосферником» 1.6 (117 л.с.) и передним приводом, вторая – с бензиновой «турбочетверкой» 1.4 Boosterjet (140 л.с.) и полным приводом. Продажи Suzuki SX4 Tabi стартуют в ближайшее время, цены пока не объявлены. Стандартный паркетник в комплектации GLX сегодня стоит от 1 529 000 рублей. 

suzuki-sx4-3

По итогам января-апреля текущего года в России было реализовано 377 кроссоверов Suzuki SX4 – это на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Совокупный объем продаж марки за четыре месяца 2019-го составил 1746 единиц – на 27% больше, чем годом ранее.

Напомним, в этом году Suzuki привезет в Россию еще одну новинку – внедорожник Jimny последней генерации.

Авторынок В России Новинки кроссоверы Suzuki SX4
Поделиться: 0 0 0 0 Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / Авторынок
Путин и Си Цзиньпин откроют завод Haval в Тульской области

Об этом редакции Kolesa.ru стало известно из нескольких собственных источников.

7345 27 0
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Интервью
Цзэцзюнь Сунь, Changan: «В этом году мы запустим минимум три новые модели»

С генеральным директором Changan Motors Rus говорим не только о скором пополнении модельного ряда Changan в России, но и о перспективах терпящего бедствие Lifan и набирающего ход Haval.

129 2 0
Статьи / Интересно
И немцу хорошо, и русскому неплохо: запущен завод каркасов кабин для грузовиков КамАЗ и Mercedes-Benz

В Набережных Челнах 27 мая торжественно (очень торжественно!) открыли новый завод каркасов кабин. Новое предприятие – дитя нежной любви сразу трёх компаний: КамАЗ, Daimler AG и «Даймлер КамАЗ РУС». Зачем это надо, кому…

3484 0 0
Новости / Авторынок
Путин и Си Цзиньпин откроют завод Haval в Тульской области

Об этом редакции Kolesa.ru стало известно из нескольких собственных источников.

7345 27 0
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
Nissan Tiida I c пробегом: моторы с ресурсом “за 350” и неприятный сюрприз от ручной коробки

Из первой части обзора надёжности подержанных Nissan Tiida первого поколения мы уже выяснили, что если машина не была сильно повреждена в аварии, то состояние кузова обычно очень достойное. Электрика при этом страдает от…

3098 2 0
Выбор авто / Подержанные авто
Nissan Tiida I c пробегом: спасительная оцинковка и грязь, угрожающая электрике

Nissan Tiida, придуманный для японского и американского рынков, весьма ограниченно продавался в Европе, да и в России так и не стал бестселлером в своём классе. Наследник модели и вовсе продавался совсем недолго,…

2963 1 0
Выбор авто / Подержанные авто
Volvo XC70 III с пробегом: коварный ГРМ у дизеля и коробка, которая боится перегрева

Нельзя сказать, что Volvo XC70 третьего поколения — беспроблемный автомобиль. Однако конструкции кузова можно только аплодировать, салон в целом также производит приятное впечатление, электрика едва ли потребует…

8953 4 0
Популярные тест-драйвы
Статьи / Премьеры
Даёшь 40 градусов! Экспресс-тест и видео нового Haval H9

На конвейер российского завода Great Wall рестайлинговый Haval H9 встанет только в следующем году, в этом – наладят сборку внедорожника со старой внешностью.

47982 30 0
Тест-драйвы / Одиночные
Теперь ты видел всё: тест-драйв редчайшего пикапа ЗАЗ-968МП

Нет, это не «колхоз» и не «кастом»! Да, это пикап с задним расположением двигателя. Да, это та самая модификация, которая в русскоязычной Википедии описана как «для внутризаводского транспорта» (что, кстати, не совсем…

36558 25 0
Тест-драйвы / Одиночные
Тест-драйв Exeed TXL, самого дорогого кроссовера от Chery

Напомним вкратце: Exeed — это новый "премиальный" бренд Chery, нацеленный в первую очередь на местный китайский рынок, однако со временем машины планируют привезти и в Россию. TX — дебютная модель бренда, а TXL —…

18763 13 0
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Два провода и немного хитрости: как зарядить телефон в машине без зарядного устройства?

Нет, речь не про беспроводную зарядку, а про то, как можно оживить свой смартфон, если зарядка сломалась, но под рукой есть автомобиль с “живым” аккумулятором. При наличии некоторых умений и терпения выйти из положения…

31346 12 0
Гаджеты / Видеорегистраторы
Обзор флагманского видеорегистратора BlackVue DR590W-2CH: премиум-класс из Южной Кореи

Компания BlackVue – фактически основатель сегмента регистраторов премиум-класса. Именно этот бренд первым придумал миниатюрную цилиндрическую модель и оснастил ее Wi-Fi, что для своего время это было настоящее…

23524 43 0
Статьи / Практика
Для машины, лодки и палатки: тест пускового устройства Ritmix RJS-18000

Попавший на наш тест «пускач» Ritmix RJS-18000 – из разряда силовых. Он имеет аккумулятор емкостью 18 ампер-часов, хотя для запуска мотора обычно хватает и вдвое меньшей емкости. Это значит, что мощная батарея работает…

6193 1 0
Военная техника
Статьи / Военная техника
Война списала всё: почему советские полугусеничные машины времен ВОВ считались неудачными

С началом Великой Отечественной войны практически все работы по полугусеничным автомобилям, над которыми долгие годы трудились сотни инженеров и испытателей, окончательно зашли в тупик и были свернуты, лишив Красную…

59551 8 8
Статьи / История
Вдогонку за прогрессом: опытные образцы военных вездеходов ГАЗ

Еще до Первой мировой войны за рубежом начались работы по армейским грузовикам и бронемашинам с приводом всех колес, которые в единичных образцах поступали в Царскую армию. В то время у русских инженеров появилась…

16141 1 2
Тест-драйвы / Одиночные
Горячая приправа холодной войны: тест-драйв танка Т-62

Я кое-как свесил ноги в люк и упёрся рукой в броню башни. Водитель кричит: “Ты там крышку люка придерживай! А то грохнется на ноги, поломает (непечатное слово). И сам держись, сейчас поедем (два слова, обозначающих…

14356 2 11
История автомобилестроения
Статьи / История
Брат ты мне или не брат: из-за чего началось противостояние АЗЛК и ИЖ

Спор о том, что круче - АЗЛК или ИЖ - среди любителей Москвичей будет актуальным всегда. Отстаивая свои позиции, они могут привести в пользу своей позиции кучу аргументов, а если они закончатся, в ход пойдут…

75356 32 0
Статьи / История
Автовозы, обычные и не очень: как и на чем перевозили автомобили в СССР

В наше время тягач-автовоз с новенькими легковушками стал привычным элементом дорожного потока, ведь дилерские центры в регионах РФ получают немалую часть автомобилей именно таким способом. В Советском Союзе увидеть…

56808 0 7
Статьи / История
Американские корни, дизель и семиместный салон: мифы и факты про ГАЗ-24-02

Волга второго поколения выпускалась достаточно долго – с 1968 по 1992 год. Параллельно с седаном ГАЗ-24 и его модернизированным вариантом под индексом 24-10, выпускался и универсал ГАЗ-24-02, который в несколько…

53980 5 4
Сообщаем, что мы собираем метаданные: cookies и IP-адрес.
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?