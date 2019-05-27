Таксистам запретят работать на старых автомобилях

Обязательные требования для легковых такси планируют закрепить в законопроекте о повышении безопасности пассажиров.

Госдума РФ решила создать новые ограничения для таксистов. Их перечень появится в проекте, который был принят в первом чтении ещё в середине декабря 2018 года. Теперь, ко второму основному чтению, депутаты подготовили список дополнительных требований, которые, по их мнению, позволят навести порядок в регионах РФ в сфере такси.

О новых ограничениях для таксистов сообщают «РИА Новости» со ссылкой на одного из авторов инициативы, председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгения Москвичева. Одним из важнейших может стать запрет для водителей легковых такси использовать для работы машины, срок эксплуатации которых более 7 лет.

В числе требований будет и то, что во всех машинах такси должны быть устройства навигационной системы ГЛОНАСС. Они позволят контролировать маршрут транспортного средства. В итоге появится контроль за соблюдением водителями такси режима труда и отдыха: каждого оператора обяжут отправлять информацию в единую региональную систему. Так планируется решить проблему с уставшими водителями, а значит, сократить число ДТП по вине невнимательных или заснувших за рулём таксистов.

По мнению депутатов, в службе заказа такси должны работать только юридические лица. При этом до этой сферы бизнеса планируют не допускать филиалы иностранных фирм. По словам Евгения Москвичева, «это должны быть только российские компании с российским капиталом». Водителем такси при этом сможет стать только человек с российским гражданством.

Глава комитета ГД по транспорту и строительству предполагает, что второе чтение законопроекта пройдёт в июле, хотя сроки могут сдвинуться и на сентябрь. Он уверен, что документ будет одобрен и вступит в силу до конца 2019 года.

Ранее Kolesa.ru сообщал о том, что в такси могут появиться видеокамеры для съёмки салона и дороги. С этим предложением в конце прошлого года выступал депутат Госдумы от фракции ЛДПР Василий Власов. Идея сразу же нашла противников: так, адвокат Юрий Манукян считает, что камера в салоне легкового такси нарушит право граждан на частную жизнь.

С начала года ОСАГО в среднем по стране подешевело. Однако, это не относится к водителям такси. Для них средняя стоимость полиса «автогражданки» выросла на 9%. Если в первом квартале 2018 года ценник составлял примерно 16 321 рубль, то уже в январе-марте 2019-го он увеличился до 17 760 рублей.

Кстати, совсем недавно стало известно, что ОСАГО снова начало дорожать: несколько компаний вернулись к прошлому максимальному значению базовой ставки. Пока что это коснулось Москвы, но скорее всего в других районах тарифы в скором времени также пересчитают. Страховщики объясняют своё решение тем, что выплаты в рамках договоров «автогражданки» продолжают расти.