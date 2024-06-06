Таксисты договорились направить обращение в Правительство России

В Екатеринбурге завершилась XI конференция «Современное такси», которая проходила 30 и 31 мая 2024 года. Ее участниками стали около 900 человек из 54 регионов России: представители таксомоторного бизнеса, автопроизводители, политики, эксперты, общественники. За два дня провели 12 тематических сессий, пленарное заседание, пресс-конференцию и отраслевую выставку.

На деловых площадках обсудили наиболее актуальные вопросы таксомоторной и смежных отраслей. Среди поднятых проблем – автострахование и локализация такси, обновление таксопарков и реализация нового закона, существующие препятствия для развития бизнеса и способы их преодоления.

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Обращения в Правительство России

Одной из наиболее обсуждаемых тем на конференции стала проблема, связанная с законодательной нормой, позволяющей водителям такси работать только в регионе по месту регистрации. Такое требование сильно ограничивает деятельность перевозчиков. Поэтому участники конференции предложили обратиться в госорганы с просьбой отменить указанную норму. В Минтрансе России подчеркнули, что готовы обсуждать инициативы отрасли.

Помимо проблемы с ограничением легализации самозанятых из-за места прописки, мы планируем обратиться в кабмин с письмом о проблеме обязательного страхования ОСГОП. Сегодня введение ОСГОП будет несвоевременной мерой. Также есть сложности, что в рамках ОСГОП застрахован только пассажир, а водитель – нет. Ирина Зарипова председатель Общественного Совета по развитию такси

Также она отметила, что одним из ключевых направлений для таксомоторного сообщества сейчас является сотрудничество с «АвтоВАЗом». И в рамках конференции Дмитрий Костромин, вице-президент по продажам и маркетингу АО «АвтоВАЗ», подтвердил готовность вхождения представителей компании в созданный Общественным Советом по развитию такси комитет по обновлению автомобилей.

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Локализация и самозанятые

Серьезному обсуждению подвергся законопроект о локализации машин такси, который сейчас готовят ко второму чтению в Госдуме. Участники мероприятия в целом согласились с позицией Правительства России о том, что требования нужно упрощать, заменив балльную систему на страну производителя. То есть разрешить перевозчикам приобретать автомобили, произведенные в России и странах ЕАЭС. Кроме этого, было предложено вывести б/у автомобили из-под действия законопроекта и привязать к локализации субсидии для поддержки таксопарков. Также участники конференции подчеркнули, что от требований о локализации необходимо освободить самозанятых.

Закон о такси сильно ограничил возможности самозанятых на работу в такси. Мы проанализировали ситуацию и увидели, что те, кто работает на арендованных машинах, почти 100% успешно выполняют требования нового закона. Для них закон работает нормально. Но есть и другая часть перевозчиков. Это примерно 2,5 млн человек, которые подрабатывают в такси по два-три часа в день. И из них в новой системе зарегистрировалось около 10 тыс. человек. Это означает, что закон не сработал в части легализации отрасли. И это не потому, что люди не хотят регистрироваться самозанятыми. А потому что они не могут выполнять требования нового закона. Дмитрий Гусев первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по контролю

Платформенная занятость

На конференции обсудили вопросы взаимодействия водителей и курьеров с сервисами такси и онлайн-площадками. Эксперты отметили, что в настоящее время в России около 7 миллионов самозанятых, и к 2025 году это число может достигнуть 10 миллионов. Из-за отсутствия соответствующего законодательства бизнес сталкивается с проблемой переквалификации работы с платформами в трудовые отношения. Особое внимание было уделено тому факту, что самозанятые водители такси подчиняются транспортному регулированию. В то же время, например, самозанятые кондитеры и мастера маникюра могут не соблюдать отраслевые требования.

Должно быть жесткое разграничение трудовой и платформенной занятости. Очень важно, чтобы были представлены социальные гарантии для платформенных занятых. Но вопрос: кто за это все будет платить и как это будет организовано? Мы ждем к осенне-зимней сессии Госдумы хотя бы первого чтения этого законопроекта. Александр Митюков президент Межрегиональной ассоциации курьерских служб

Эксперты также отметили, что в законопроект необходимо внести ответы на вопросы, должна ли платформа следить за наличием у перевозчика всей разрешительной документации и кто должен платить налоги: платформа или самозанятый. Кроме этого, надо определить, может ли самозанятый работать сразу с несколькими сервисами.

Конструктивный диалог с отраслью

В этом году на конференции традиционно была представлена широкая выставочная экспозиция. В ней приняли участие 23 компании, в их числе IT-разработчики, финансовые системы, поставщики автозапчастей, производители зарядной инфраструктуры. В экспозиции были представлены девять автомобилей от компаний Haval, Москвич, Chery, Changan, MG, Dongfeng. Участники мероприятия получили выгодные предложения, а также смогли пообщаться в неформальной обстановке. Для них с яркой концертной программой выступила российская певица и актриса Ирина Салтыкова.

По результатам конференции мы планируем направить несколько обращений в Правительство России. Одним из важных посылов является перенос сроков обязательного страхования ОСГОП до 2026 года. Необходимо пересмотреть требование к самозанятым получать разрешение на деятельность такси по месту прописки.Следующая важная цель — это льготное автокредитование. Сегодня отрасль лишена возможности приобретать отечественные автомобили по каким-либо индивидуальным условиям. Несмотря на то, что фактически является крупнейшим коммерческим заказчиком. Также мы призываем устанавливать в автомобилях такси приборы скоринга вождения. На практике уже доказано снижение аварийности и стоимости страхования ОСАГО в случае применения этой технологии. Участие в конференции таксопарков из 54 регионов страны говорит о том, что отрасль созрела к конструктивному диалогу с властью и должна быть услышана. Ирина Зарипова председатель Общественного Совета по развитию такси

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