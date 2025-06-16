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Teboil на выставке EXPO 2025

16.06.2025 24 0 0

Международный бренд смазочных материалов Teboil принял участие в выставке коммерческого транспорта, строительной техники и технологий EXPO 2025, которая проходила в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве с 27 по 30 мая 2025 года. 

Teboil представил свои последние разработки в области смазочных материалов и сервисных решений для грузовиков, прицепной техники, пассажирского и легкого коммерческого транспорта и спецтехники:

  • Моторные масла Teboil Super для тяжелонагруженных дизельных двигателей.
  • Гидравлические масла Teboil Hydraulic Oil, разработанные для эксплуатации в различных климатических зонах.
  • Линейки редукторных и трансмиссионных масел.
  • Пластичные смазки Teboil Grease.

В дополнение к товарной линейке Teboil предложил к ознакомлению ряд сервисных решений для бизнеса. В их числе – сервис полного цикла поставки смазочных материалов Teboil Fluid Management, мониторинг состояния смазочных материалов Teboil Check Up, а также многовекторная экспертиза и программы обучения сотрудников предприятий.

EXPO – ключевое событие в мире коммерческого транспорта и строительной техники и уникальная профессиональная площадка, которая является местом встречи и обмена опытом лидеров отрасли. 

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