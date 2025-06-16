Teboil на выставке EXPO 2025

Teboil представил свои последние разработки в области смазочных материалов и сервисных решений для грузовиков, прицепной техники, пассажирского и легкого коммерческого транспорта и спецтехники:
- Моторные масла Teboil Super для тяжелонагруженных дизельных двигателей.
- Гидравлические масла Teboil Hydraulic Oil, разработанные для эксплуатации в различных климатических зонах.
- Линейки редукторных и трансмиссионных масел.
- Пластичные смазки Teboil Grease.
В дополнение к товарной линейке Teboil предложил к ознакомлению ряд сервисных решений для бизнеса. В их числе – сервис полного цикла поставки смазочных материалов Teboil Fluid Management, мониторинг состояния смазочных материалов Teboil Check Up, а также многовекторная экспертиза и программы обучения сотрудников предприятий.
EXPO – ключевое событие в мире коммерческого транспорта и строительной техники и уникальная профессиональная площадка, которая является местом встречи и обмена опытом лидеров отрасли.
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