Teboil на выставке EXPO 2025

Международный бренд смазочных материалов Teboil принял участие в выставке коммерческого транспорта, строительной техники и технологий EXPO 2025, которая проходила в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве с 27 по 30 мая 2025 года.

Teboil представил свои последние разработки в области смазочных материалов и сервисных решений для грузовиков, прицепной техники, пассажирского и легкого коммерческого транспорта и спецтехники:

Моторные масла Teboil Super для тяжелонагруженных дизельных двигателей.

Гидравлические масла Teboil Hydraulic Oil, разработанные для эксплуатации в различных климатических зонах.

Линейки редукторных и трансмиссионных масел.

Пластичные смазки Teboil Grease.





В дополнение к товарной линейке Teboil предложил к ознакомлению ряд сервисных решений для бизнеса. В их числе – сервис полного цикла поставки смазочных материалов Teboil Fluid Management, мониторинг состояния смазочных материалов Teboil Check Up, а также многовекторная экспертиза и программы обучения сотрудников предприятий.

EXPO – ключевое событие в мире коммерческого транспорта и строительной техники и уникальная профессиональная площадка, которая является местом встречи и обмена опытом лидеров отрасли.



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