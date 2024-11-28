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  • Teboil увеличивает производство смазочных материалов в Торжке

Teboil увеличивает производство смазочных материалов в Торжке

28.11.2024 88 0 0

Завод смазочных материалов Teboil в Торжке завершил масштабную модернизацию. Предприятие, построенное в 2012 году, приведено в соответствие с современными нормами и стандартами в индустрии. Инвестиционный проект реализован в рамках Соглашения о сотрудничестве с Правительством Тверской области.

Реконструкция позволила почти вдвое увеличить производственную мощность завода – до 240 тыс. тонн смазочных материалов в год. Более чем в полтора раза повысилась вместимость складских помещений готовой продукции. Также модернизирован склад упаковочных материалов, в том числе установлена современная система хранения этикеток с возможностью поддержания необходимых параметров микроклимата.

Завод расширил и ассортимент выпускаемой продукции. Установлена дополнительная линия средней фасовки, а также отдельная линия фасовки оригинальных масел под брендами производителей оборудования и техники.

На предприятии создан Научно-исследовательский центр смазочных материалов. Его современное оснащение позволяет тестировать сырье и готовую продукцию, а также осуществлять разработку инновационных продуктов.

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