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Техосмотру автомобилей в РФ ищут нового надзорщика

03.07.2023 36 0 0

В Союзе операторов ТО считают, что нужно создать новую организацию, которая будет следить за соблюдением норм при техосмотре.

В РФ в конце 2021 года был отменён обязательный техосмотр для принадлежащих физлицам легковых автомобилей и мотоциклов, причём вне зависимости от их возраста. Однако остались те, кому диагностические карты по-прежнему необходимо получать в обязательном порядке. Речь идёт о собственниках коммерческого транспорта (в том числе такси), о тех, кто намерен пересечь границу на машине, о продающих авто старше четырёх лет, а также о решивших внести изменения в конструкцию ТС, к примеру, перевести его на газ.

Сейчас деятельность операторов техосмотра находится под контролем Российского союза автостраховщиков. Однако законодатели уже не первый год занимаются реформой ТО, в частности, планируя это изменить. Предполагается, что контроль над техосмотром перейдёт от РСА к Росаккредитации (Федеральной службе по аккредитации). Соответствующий законопроект в начале мая был внесён группой сенаторов в Госдуму РФ на рассмотрение.

Против этой инициативы выступает Союз операторов технического осмотра, об этом сообщает Autonews.ru. В организации считают, что Росаккретация «не имеет соответствующего штата сотрудников и опыта масштабной работы в автоотрасли». Они  даже провели опрос, как отмечается, «среди всех пунктов ТО». Результаты свидетельствуют о том, что более 85% операторов техосмотра сходятся на том, что предлагаемые поправки «не отвечают интересам государства», «не упростят, а сильно усложнят работу» участников этого сектора бизнеса, а также «не устранят фальсификации и злоупотребление полномочиями».

По мнению представителей Союза, нужно создать Всероссийское профессиональное объединение операторов технического осмотра и именно ему доверить контроль над отраслью. Причём отмечается, что это новое объединение будет «регулироваться государством», а финансироваться за счёт исключительно взносов операторов техосмотра, «без использования бюджетных средств».

В Союзе операторов ТО отметили, что новая структура поможет вывести эту сферу бизнеса из «серой зоны». В результате это повлияет на налоговые поступления в бюджет; по подсчётам Союза, предварительно планируемые доходы превысят 1 млрд рублей ежегодно.

Ещё инициаторы, выступающие за создание новой организации, считают, что такой контроль будет положительно сказываться на безопасности дорожного движения, а также снизит количество ДТП из-за неисправных транспортных средств. Ожидается, что на это повлияет «пересмотр и внедрение отраслевых стандартов по проведению технического осмотра».

Кстати, в РСА считают, что справляются со всеми функциями, в том числе с контролем над техосмотром в РФ. «Жалоб и нареканий нет, все процессы автоматизированы, – заявлял ранее президент Союза Евгений Уфимцев. – Сейчас нет острой необходимости передавать полномочия». При этом он отметил, что, если соответствующее решение будет принято, РСА продолжит работать с учётом «нового законодательства».

Россия авто и общество техосмотр законы

 

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