Теоретический экзамен на права станет сложнее и разнообразнее

Госавтоинспекция хочет изменить процедуру сдачи теоретической части экзамена на права: характер вопросов будет напрямую зависеть от категории транспортного средства, которым планирует управлять выпускник автошколы.

В МВД ещё толком не утрясли нововведения в практической части экзамена (планируется объединить этапы «Площадка» и «Город»), но уже взялись за теорию – а всё потому, что нужно выполнять распоряжение Президента РФ Владимира Путина от 2018 года о повышении требований к сдаче экзаменов на водительские права.

Поправки в теоретической части, как сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник в правительстве, сделаны на основе опыта передовых западных стран, в частности Германии, Великобритании и Норвегии. Идея состоит в том, чтобы человек, который хочет водить мотоцикл, получал билеты про мотоциклы и не отвечал на непрофильные вопросы – например о том, что нужно делать, если правые колёса автомобиля оказались на обочине. Соответственно будущий водитель трамвая будет решать задачи, связанные с вождением трамвая, а не мотоциклов, грузовиков с прицепом и проч. На данный момент для 7 из 16 категорий и подкатегорий прав в РФ вообще не существует экзаменационных билетов, и те же будущие водители трамваев отвечают на вопросы по категориям C и D, то есть адресованные водителям грузовиков и автобусов. Всего актуальный экзамен насчитывает 800 вопросов, разбитых на 40 билетов, и эти билеты делятся на два комплекта – для легковых категорий (c M по B) и грузовых (с С по D), но эти комплекты принципиально друг от друга не отличаются, их категорийность проявляется лишь в отдельных вопросах, а ГИБДД хочет, чтобы все вопросы были, так сказать, адресными. Эти вопросы ещё только предстоит придумать, их общее число значительно превысит нынешнее 800.

Кроме того планируется изменить и систему оценки знаний будущего водителя. Сейчас при сдаче теоретического экзамена ему разрешается сделать две ошибки, за каждую из которых он получает пять дополнительных вопросов. Госавтоинспекция хочет уйти от этой устаревшей практики и перейти к более передовой, бальной системе оценок, то есть при ответах на вопросы нужно будет набрать минимальное количество баллов и не превысить максимального числа допустимых ошибок. Но прощать будут только незначительные ошибки, и если экзаменуемый «накосячит» в ответах на вопросы, связанные с выездом на полосу встречного движения и другими серьёзными правонарушениями, то ему сразу поставят «неуд» и отправят доучиваться.

Когда же вступит в силу новый порядок сдачи теоретического экзамена? В МВД говорят, что только после межведомственного согласования изменений в практической части экзамена, то есть не раньше чем через два года, так что в ближайшее время ученикам автошкол зубрить новые билеты не придётся.