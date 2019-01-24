Вокруг одни критики: реформу экзаменов на права отправили на доработку

Инициатива МВД, включающая в себя объединение практических этапов экзамена, не пришлась по вкусу Минэкономразвития.

В ГИБДД ещё летом 2018 года подготовили изменения, которые планируется внести в экзамен для будущих водителей. Реформа множество раз подвергалась критике, теперь её на доработку направило Министерство экономического развития РФ (МЭР). В ведомстве объяснили отрицательный отзыв финансовыми рисками как для государственных бюджетов, так и для автошкол.

Основным и самым спорным пунктом реформы является объединение этапов «Площадка» и «Город» в один экзамен. При этом в ГИБДД пояснили, что сначала у кандидатов в любом случае будут проверяться первоначальные навыки вождения, эту часть «практики» по-прежнему можно проводить на закрытых площадках и автодромах, либо на территориях с твёрдым покрытием и ограниченных для движения пешеходов, на участках дорог с неинтенсивным движением, тупиковых участках, преимущественно за пределами жилой зоны. Будущие водители на этом этапе должны выполнить разворот в ограниченном пространстве, заезд в бокс задним ходом под прямым углом, параллельную парковку и другие упражнения.

После этого экзаменуемому разрешат выехать на обычные городские дороги. В числе обязательных упражнений здесь будут левый и правый поворот, навык проезда нерегулируемых перекрёстков неравнозначных дорог и пешеходных переходов, обгон/опережение других участников движения, парковка параллельно тротуару, остановка и начало движения на спуске и подъёме. В числе «опциональных»: проезд регулируемого перекрёстка, железнодорожного переезда, перестроение на участке дороги с двумя и более полосами (для их выполнения нужны соответствующие условия).

Как сообщает «Коммерсант», в МЭР считают, что перенос «площадочных» упражнений в город заметно увеличит время приёма практического экзамена. При этом в МВД считают, что объединение практических этапов повлечёт за собой «сокращение временных затрат» сотрудников ведомства. Однако, в случае провала кандидату придётся пересдавать весь этап полностью: скорее всего, это приведёт к большей нагрузке на инспекторов.

Также в Минэкономразвития напомнили о том, что в 2016-ом требования к автошколам ужесточили: от них потребовали иметь доступ к учебной площадке или автодрому (площадью не менее 0,24 га). Учебные заведения с этой целью потратили не менее 1 млрд рублей. Если «экзаменационная» потребность в них отпадает, то все автошколы столкнутся с недополученной выручкой из-за неиспользования этих площадок. Если говорить о госшколах, то предложенные изменения приведут к убыткам госбюджета, ведь площадки по-прежнему надо будет содержать.

Помимо этого, в МЭР прогнозируют, что увеличение длительности экзаменов на дорогах способно привести к ухудшению ситуации на городских магистралях. Также в ведомстве сочли, что при едином практическом экзамене будет больше риск «субъективного фактора», то есть возможно предвзятое мнение со стороны экзаменатора. А это, по сути, может привести к коррупции.

Пока что в МЭР предложили ГИБДД минимизировать риски, провести эксперимент и посмотреть на его результаты. По этим итогам будет видно, стоит ли принимать реформу в её нынешнем виде или же придётся что-то доработать.

В конце прошлого года Kolesa.ru сообщал о том, что получение прав обойдётся дороже: автошколы поднимают цены на свои услуги. Стоимость предположительно вырастет примерно на 10%: в эту прибавку заложен рост цен на бензин, а также на услуги ЖКХ (из-за повышения НДС). В итоге обучение в автошколе может подорожать на 1,5 – 3 тысячи рублей.