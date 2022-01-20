Texaco Lubricants выводит очистители топливной системы Techron на российский рынок

Сегодня, 20 января 2021 состоялась онлайн-презентация новых очистителей топливной системы Techron. Ведущие представители бренда Texaco Lubricants рассказали о главных преимуществах нового продукта. В качестве спикеров выступили Руди Сандерс, химик-технолог, эксперт по продукту и поддержке клиентов компании Texaco Lubricants, маркетинг-специалист компании Chevron Lubricants Europe Александра Риковски и Иван Лобойко, менеджер по развитию бизнеса компании Chevron Lubricants Europe.

Партнерский материал

Очистители топливной системы премиум-класса Techron помогают восстановить мощность двигателя и уменьшить расход топлива.



Они предназначены для уменьшения вредных отложений в двигателе и снижения токсичности выхлопных газов.

Комплексные очистители топливной системы Techron Concentrate Plus для бензиновых двигателей и Techron D Concentrate для дизельных двигателей теперь доступны для российских автомобилистов.

Компания Texaco Lubricants с гордостью объявляет о выходе на российский автомобильный рынок линейки очистителей топливных систем Techron. Очистители Techron разработаны для снижения расхода топлива путем удаления топливных отложений в бензиновых и дизельных автомобилях и фургонах. Они помогают восстановить мощность двигателя и облегчают холодный пуск, а также способствуют снижению токсичности выхлопных газов.

Линейка комплексных очистителей топливной системы Techron включает Techron Concentrate Plus для бензиновых двигателей и Techron D Concentrate для дизельных двигателей. Оба продукта разработаны для удаления вредных отложений в двигателе, что способствует восстановлению мощности, улучшению эксплуатационных характеристик и сокращению расхода топлива.

В процессе эксплуатации автомобиля или микроавтобуса в топливной системе двигателя накапливаются небольшие топливные отложения, которые со временем приводят к загрязнению деталей. Очистители Techron помогают избавиться от уже накопившихся вредных отложений и предотвратить образование новых отложений, тщательно очищая топливную систему двигателя, чтобы он мог работать на полную мощность. Чем чище двигатель, тем лучше он работает благодаря повышению производительности, восстановлению мощности и динамичности, а также более эффективному использованию топлива.

Комплексный очиститель топливной системы Techron Concentrate Plus Complete (CFSC)

Комплексный очиститель топливной системы (CFSC) Techron Concentrate Plus Complete для бензиновых автомобилей создан на базе полиэфирамина (PEA) по передовой технологии корпорации Chevron. Экономия топлива достигается за счет удаления вредных отложений с топливных форсунок, карбюраторов, впускных клапанов, свечей зажигания и камер сгорания в двигателях с точечной системой впрыска топлива (PFI) и карбюраторных двигателях.

Один бак бензина с комплексным очистителем топливной системы Techron Complete Fuel System Cleaner восстанавливает мощность, динамичность и производительность двигателя, способствует улучшению холодного запуска и уменьшает стук и звон, связанные с отложениями.

Комплексный очиститель топливной системы (CFSC) Techron Concentrate Plus Complete также способствует экономии топлива и помогает снизить вредные выбросы выхлопных газов.

Очиститель дизельных топливных систем Techron D Concentrate

Очиститель дизельных топливных систем Techron D Concentrate для дизельных двигателей предназначен для борьбы с отложениями и защиты двигателя. Он эффективно удаляет вредные отложения на обычных форсунках и внутренние отложения на дизельных форсунках (IDIDs) И подходит для дизельных двигателей как последнего, так и предыдущих поколений. Очиститель дизельных топливных систем Techron наиболее эффективен при использовании с минеральным дизельным топливом. Очиститель топливной системы Techron Diesel помогает повысить динамичность работы двигателя и улучшить управляемость. А еще уменьшается шум, причем без воздействия на устройства доочистки, такие как сажевые фильтры (DPF) или дизельные катализаторы окисления (DOC).

Руди Сандерс, химик-технолог, эксперт по продукту и поддержке клиентов компании Texaco Lubricants «Обслуживание современного автомобиля – дело непростое, иногда мы не можем предотвратить повреждения. Водители уже смирились с расходами на ремонт, которых невозможно избежать, но многие забывают о профилактических мерах, которые часто довольно просты – например, использование топливной присадки.

Присадки Techron помогают бензиновым и дизельным автомобилям работать максимально эффективно, обеспечивая максимальную экономию топлива».

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