У китайской «четырехдверки» снова изменится дизайн экстерьера. Премьера посвежевшей модели запланирована на весну следующего года.

В России сегодня продают седан Geely Emgrand 7 после второго «апгрейда», причем до нашего рынка такой автомобиль добрался лишь месяц назад. В Китае же с марта 2018-го доступна «четырехдверка», претерпевшая уже третий рестайлинг, самый масштабный за всю историю модели: машина кардинально преобразилась внешне, в салоне появились иные передняя панель и блок управления климатической установкой. А скоро на домашний рынок выйдет еще раз модернизированный седан, фотографии тестового образца оказались в распоряжении издания Bitauto. Напомним, в Поднебесной модель зовется просто Emgrand.

Судя по фото, Эмгранд получил новую радиаторную решетку, у фар поменяли «начинку», плюс слегка подретуширован передний бампер. В интерьере изменений на этот раз нет. Не исключено, что в качестве полноценного рестайлинга такой автомобиль позиционировать все же не будут: возможно, фотошпионам удалось поймать спецверсию.

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Нынешний Geely Emgrand в Китае продают с бензиновым «атмосферником» 1.5 с отдачей в 109 л.с. (140 Нм). Двигатель сочетается с пятиступенчатой механической коробкой или вариатором. Ранее сообщалось о том, что модель еще предложат с бензиновой «турбочетверкой» 1.4 мощностью 133 л.с., работающей в паре с МКП или роботизированной трансмиссией, но на данный момент таких версий у китайских дилеров нет.

Премьера еще раз посвежевшего Emgrand в Поднебесной запланирована на весну 2019 года. Скорее всего, тогда же модель наконец обзаведется и турбомотором.

1 / 5 Geely Emgrand после третьего рестайлинга. Такой седан сегодня продают в Китае 2 / 5 Geely Emgrand после третьего рестайлинга. Такой седан сегодня продают в Китае 3 / 5 Geely Emgrand после третьего рестайлинга. Такой седан сегодня продают в Китае 4 / 5 Geely Emgrand после третьего рестайлинга. Такой седан сегодня продают в Китае 5 / 5 Geely Emgrand после третьего рестайлинга. Такой седан сегодня продают в Китае

Предыдущий рестайлинг пошел на пользу Эмгранду, продажи «четырехдверки» выросли: в январе-августе текущего года в Китае реализовано 170 843 седана, что на 9,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Цена актуального Geely Emgrand начинается с отметки в 69 800 юаней – это примерно 659 000 рублей по актуальному курсу.

1 / 4 Geely Emgrand после второго рестайлинга. Такой седан сегодня продают в России 2 / 4 Geely Emgrand после второго рестайлинга. Такой седан сегодня продают в России 3 / 4 Geely Emgrand после второго рестайлинга. Такой седан сегодня продают в России 4 / 4 Geely Emgrand после второго рестайлинга. Такой седан сегодня продают в России

В России спрос на Emgrand 7, напротив, мизерный: по итогам восьми месяцев 2018-го седан, претерпевший первое обновление, разошелся по нашей стране тиражом всего в 114 экземпляров. Модель после второго рестайлинга стартовала в РФ в конце сентября, сегодня ее можно купить с бензиновым «атмосферником» 1.8 мощностью 133 л.с. по цене от 879 990 рублей (на 170 000 рублей больше, чем просили за дореформенный Emgrand 7 в аналогичном варианте исполнения). В 2019-м к нам должны привезти более доступные машины со 103-сильным мотором 1.5.

В Россию седаны поставляют из Белоруссии, их выпускает завод «Белджи». В третий раз обновленная модель нам в ближайшие год-два вряд достанется — в соседней стране лишь недавно стартовало производство Emgrand 7 по полному циклу.