Партнерский материал

Ежегодная национальная премия «Автокомпонент года» учреждена журналом «Автозапчасти и цены» в 2011 году и является независимой профессиональной наградой для компаний-производителей и дистрибьюторов автокомпонентов за успехи на рынке России.

С каждым годом борьба за призовые места национальной премии «Автокомпонент года» становится все острее и напряженнее. Последние 4 года оргкомитет премии проводил сравнительные испытания продукции номинантов по различным номинациям в испытательных лабораториях ФГУП «НАМИ», НИИ «Автоэлектроники», ЗАО «Автоприбор», холдинга Certification Group. По результатам испытаний Научно-Экспертный Совет премии проводил ранжирование результатов и присуждал места.

В 2020 году, юбилейном для премии, оценка номинантов будет проводиться жюри, в которое войдут главные редакторы профессиональных СМИ – журналов «Кузов», «Новости Автобизнеса», «Автоиндустрия», «Движок», Service and Parts, «Транссервис Автобизнес», «Автозапчасти и цены». Также в жюри войдут представители ФГУП «НАМИ» и АВТОСТАТ.

Оценка будет производиться по следующим критериям: анкетирование оптовых компаний, новизна продукции, инновационность, лояльность потребителей, маркетинговая активность.

Представлены следующие основные номинации премии «Автокомпонент года-2020»:

Автоаксессуары Автолампы Автохимия Аккумуляторы Амортизаторы Высоковольтные провода Генераторы Глушители Детали двигателя Детали подвески Тормозные колодки Фильтры Шаровые опоры

Масла моторные Подшипники Радиаторы Ремни РТИ Рулевые наконечники Свечи Стартеры Сцепление Тормозные диски ШРУСы Щетки стеклоочистителя Бренд года



Официальные мероприятия премии и торжественная церемония награждения победителей проводятся во время работы выставки «Интеравто 2020» 3-4 ноября 2020 г. в МВЦ «Крокус Экспо».



Седьмой год подряд партнером премии «Автокомпонент года» является авторитетное аналитическое агентство «АВТОСТАТ».