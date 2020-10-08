Партнерский материал
Ежегодная национальная премия «Автокомпонент года» учреждена журналом «Автозапчасти и цены» в 2011 году и является независимой профессиональной наградой для компаний-производителей и дистрибьюторов автокомпонентов за успехи на рынке России.
С каждым годом борьба за призовые места национальной премии «Автокомпонент года» становится все острее и напряженнее. Последние 4 года оргкомитет премии проводил сравнительные испытания продукции номинантов по различным номинациям в испытательных лабораториях ФГУП «НАМИ», НИИ «Автоэлектроники», ЗАО «Автоприбор», холдинга Certification Group. По результатам испытаний Научно-Экспертный Совет премии проводил ранжирование результатов и присуждал места.
В 2020 году, юбилейном для премии, оценка номинантов будет проводиться жюри, в которое войдут главные редакторы профессиональных СМИ – журналов «Кузов», «Новости Автобизнеса», «Автоиндустрия», «Движок», Service and Parts, «Транссервис Автобизнес», «Автозапчасти и цены». Также в жюри войдут представители ФГУП «НАМИ» и АВТОСТАТ.
Оценка будет производиться по следующим критериям: анкетирование оптовых компаний, новизна продукции, инновационность, лояльность потребителей, маркетинговая активность.
Представлены следующие основные номинации премии «Автокомпонент года-2020»:
- Автоаксессуары
- Автолампы
- Автохимия
- Аккумуляторы
- Амортизаторы
- Высоковольтные провода
- Генераторы
- Глушители
- Детали двигателя
- Детали подвески
- Тормозные колодки
- Фильтры
- Шаровые опоры
- Масла моторные
- Подшипники
- Радиаторы
- Ремни
- РТИ
- Рулевые наконечники
- Свечи
- Стартеры
- Сцепление
- Тормозные диски
- ШРУСы
- Щетки стеклоочистителя
- Бренд года
Официальные мероприятия премии и торжественная церемония награждения победителей проводятся во время работы выставки «Интеравто 2020» 3-4 ноября 2020 г. в МВЦ «Крокус Экспо».
Седьмой год подряд партнером премии «Автокомпонент года» является авторитетное аналитическое агентство «АВТОСТАТ».
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