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  • Церемония награждения победителей премии «Автокомпонент года-2020» пройдет на «Интеравто»

Церемония награждения победителей премии «Автокомпонент года-2020» пройдет на «Интеравто»

08.10.2020 334 0 0

Журнал «Автозапчасти и цены» на выставке «Интеравто 2020» проведет торжественную церемонию награждения победителей 10-й юбилейной национальной независимой премии «Автокомпонент года-2020».

 

Партнерский материал

Ежегодная национальная премия «Автокомпонент года» учреждена журналом «Автозапчасти и цены» в 2011 году и является независимой профессиональной наградой для компаний-производителей и дистрибьюторов автокомпонентов за успехи на рынке России.

С каждым годом борьба за призовые места национальной премии «Автокомпонент года» становится все острее и напряженнее. Последние 4 года оргкомитет премии проводил сравнительные испытания продукции номинантов по различным номинациям в испытательных лабораториях ФГУП «НАМИ», НИИ «Автоэлектроники», ЗАО «Автоприбор», холдинга Certification Group. По результатам испытаний Научно-Экспертный Совет премии проводил ранжирование результатов и присуждал места.

В 2020 году, юбилейном для премии, оценка номинантов будет проводиться жюри, в которое войдут главные редакторы профессиональных СМИ – журналов «Кузов», «Новости Автобизнеса», «Автоиндустрия», «Движок», Service and Parts, «Транссервис Автобизнес», «Автозапчасти и цены». Также в жюри войдут представители ФГУП «НАМИ» и АВТОСТАТ.

Оценка будет производиться по следующим критериям: анкетирование оптовых компаний, новизна продукции, инновационность, лояльность потребителей, маркетинговая активность.

Представлены следующие основные номинации премии «Автокомпонент года-2020»:

  • Автоаксессуары
  • Автолампы
  • Автохимия
  • Аккумуляторы
  • Амортизаторы
  • Высоковольтные провода
  • Генераторы 
  • Глушители
  • Детали двигателя
  • Детали подвески
  • Тормозные колодки
  • Фильтры
  • Шаровые опоры
  • Масла моторные
  • Подшипники
  • Радиаторы
  • Ремни
  • РТИ
  • Рулевые наконечники
  • Свечи
  • Стартеры
  • Сцепление
  • Тормозные диски
  • ШРУСы
  • Щетки стеклоочистителя
  • Бренд года

Официальные мероприятия премии и торжественная церемония награждения победителей проводятся во время работы выставки «Интеравто 2020» 3-4 ноября 2020 г. в МВЦ «Крокус Экспо».

Седьмой год подряд партнером премии «Автокомпонент года» является авторитетное аналитическое агентство «АВТОСТАТ».

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