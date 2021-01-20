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  • Toyota GR Supra для дрифта: модель сбросила вес и получила форсированный до 1015 л.с. мотор

Toyota GR Supra для дрифта: модель сбросила вес и получила форсированный до 1015 л.с. мотор

20.01.2021 127 0 0

Гоночный автомобиль японской марки, созданный на базе заднеприводного купе, будет участвовать в Гран-при Российской Дрифт Серии (RDS GP).

 

Автомобили бренда Toyota весьма популярны в России: за прошлый год, который был сложным для всех из-за последствий пандемии коронавируса, дилеры в РФ реализовали 91 598 машин марки. Этот результат обеспечил Тойоте седьмую строчку в рейтинге самых востребованных марок в стране. Отметим, японская компания известна не только своими массовыми моделями, но и гоночными автомобилями – они разрабатываются при участии подразделения Gazoo Racing.

Toyota представила первый гоночный автомобиль, созданный при поддержке автопроизводителя в РФ для профессионального дрифта: в его основу легло заднеприводное купе GR Supra. Этот дрифт-кар подготовлен компанией HGK Motorsport (один из мировых лидеров в создании автомобилей для дрифта), в ходе создания специалистов консультировали инженеры Toyota Gazoo Racing. Это подразделение занимается не только разработкой и постройкой гоночных машин, но и участием в мировых чемпионатах различного уровня.

GR Supra для дрифта получила новый карбон-кевларовый кузов, дизайн которого инженеры разработали специально для этого спорткара. На его создание ушло восемь месяцев, преимуществом деталей для этого кузова является прочность, которая сочетается с эластичностью: это позволяет проводить оперативный ремонт между спортивными заездами. Ещё этот автомобиль оснастили лёгкими пластиковыми стёклами, в том числе и лобовым стеклом с подогревом (его создали в подразделении Gazoo Racing).

Кроме того, в ходе разработки автомобиля для дрифта все кузовные детали серийной GR Supra были заменены новыми, исключение решили сделать только для основных элементов силовой конструкции – стоек, лонжеронов, моторного щита и центрального тоннеля. Всё это в совокупности позволило модели сбросить вес: масса была снижена на 420 кг. Это позволило улучшить динамические характеристики купе, а также оптимизировать схему охлаждения гоночного мотора и трансмиссии.

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В компании рассказали о том, что гоночной версии Toyota GR Supra дали доработанную версию мотора 2JZ GTE. Двигатель устанавливался на предыдущие поколения Supra, для дрифт-кара его форсировали до 1015 л.с. (мощность у версии JZA80 достигала 330 л.с.), а максимальный крутящий момент вырос до 1100 Нм (у Supra четвёртого поколения – 451 Нм). Мотор работает в комплекте с секвентальной кулачковой пятиступенчатой коробкой передач от Samsonas Motorsport, которая передает возросший крутящий момент на колёса задней оси через специальный редуктор.

У автомобиля, подготовленного для дрифта, была перенастроена подвеска, этим занимались специалисты компании Wisefab. GR Supra получила новые рычаги, поворотные кулаки спереди, а также регулируемые амортизаторы и пружины.

Гоночная GR Supra примет участие в сезоне Гран-при Российской Дрифт Серии. Дебют автомобиля на треке пройдёт в Сочи в ближайшие выходные – 23 и 24 января (на Sochi Drift Challenge). За рулём будет двукратный вице-чемпион RDS GP, атлет Toyota Gazoo Racing Никита Шиков.

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