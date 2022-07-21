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  • Toyota GR Yaris от Senner Tuning: визуальная скромность и свыше 350 л.с. под капотом

Toyota GR Yaris от Senner Tuning: визуальная скромность и свыше 350 л.с. под капотом

21.07.2022 80 0 0

Германское тюнинг-ателье Senner Tuning AG из города Ингельхайм-ам-Райн представило свою версию японского хот-хэтча Toyota GR Yaris.

 

Хот-хэтч Toyota GR Yaris дебютировал в начале 2020 года и мгновенно стал культовой моделью у петролхедов, ведь никто больше ничего подобного в В-классе сегодня не предлагает: 1,6-литровый турбомотор мощностью 272 л.с., 6-ступенчатая «механика», полный привод с работающей с преднатягом межосевой муфтой и очень азартно настроенное шасси с независимой задней подвеской. В виде опции предлагаются межколёсные самоблокирующиеся дифференциалы Torsen.

В начале этого года в Японии состоялась премьера ещё более «злого» хот-хэтча GRMN Yaris с облегчённым кузовом, усиленной трансмиссией и перенастроенной подвеской, но в Европе эта версия не доступна. Зато европейские потребители теперь могут заказать апгрейд стокового GR Yaris от фирмы Senner Tuning. Эту фирму основал в 2002 году бывший гонщик Бруно Зеннер, она работает с широким кругом марок, а её продукция отличается визуальной скромностью в сочетании с довольно серьёзной проработкой технической начинки. Доработанный Toyota GR Yaris наглядно демонстрирует философию Senner Tuning.

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В европейской спецификации мощность бензиновой «турботройки» GR Yaris уменьшена с 272 до 261 л.с., максимальный крутящий момент снижен с 370 до 360 Нм, но Senner Tuning с лихвой это исправила: отдача повышена до 351 л.с. и 435 Нм благодаря установке более эффективного интеркулера Wagner Competition, новой системе выхлопа Milltek со спортивным катализатором HJS и новой программе управления.

В подвеске установлены регулируемые стойки KW, на пару сантиметров уменьшен дорожный просвет, стоковые колёса заменены на облегчённые диски Work Wheels Kiwami, обутые в спортивные шины Michelin Pilot Sport Cup 2 размерности 245/35 R 18. В заднем бампере появились более крупные выхлопные патрубки из углепластика. Других визуальных отличий от стокового GR Yaris нет.

Комплект доработок для GR Yaris ателье Senner Tuning оценивает в 15 000 евро, притом что стоковый хот-хэтч стоит в Германии от 34 000 евро.

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