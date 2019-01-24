Непопулярный наследник: Toyota Land Cruiser 200 взывает к славе «дедушки» J40

В честь 60-летнего присутствия внедорожника Land Cruiser на американском рынке компания Toyota выпустила его лимитированную спецверсию Heritage Edition для знатоков и ценителей. Но таких, как показывает статистика продаж, в США не так уж много…

Американцы знают и любят старые «крузаки», особенно поколения J40, – их реставрацией и тюнингом кормятся несколько специализированных фирм, вроде The FJ Company из Майами. Однако современный Land Cruiser (в США в его наименовании отсутствуют цифры 200) пользуется весьма ограниченным спросом: в 2018 году было реализовано лишь 3235 экземпляров. Впрочем, были времена и похуже: в 2011 году Land Cruiser нашёл 1662 покупателя, а лучший показатель в новейшей истории зафиксирован в 2005-м – тогда дилерам удалось реализовать 4870 внедорожников. Для сравнения скажем, что близкий по размерам рамный Chevrolet Tahoe в прошлом году разошёлся в США тиражом 104 152 экземпляра. Люксовый Lexus LX, к слову, чуть популярнее, чем Land Cruiser: в 2018-м реализовано 4753 шт. А ещё в американской модельной линейке Тойоты есть более крупный и дешёвый рамный внедорожник Sequoia на базе пикапа Tundra, но и он звёзд с неба не хватает: продано 11 121 шт.

В чём же дело? В том, что на раме американцы сегодня предпочитают пикапы, а в сегменте SUV доминируют машины с несущим кузовом: например, Toyota Highlander, сопоставимый по вместимости с Land Cruiser, но примерно втрое более дешёвый, разошёлся в прошлом году тиражом 244 511 шт.!

В сегменте «легендарные внедорожники» тоже есть предложения поинтереснее: например, Jeep Wrangler стоит в США от 27 945 долларов, а Toyota Land Cruiser – от 84 765 долларов. За версию Heritage Edition, очевидно, попросят более 90 «кусков», хотя официально цена ещё не объявлена – юбилейные машины поступят к дилерам в конце лета этого года.

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Land Cruiser Heritage Edition будет выпущен тиражом 1200 экземпляров. К его особенностям относятся два внешних цвета на выбор – Midnight Black Metallic или Blizzard Pearl, 18-дюймовые литые колёсные диски BBS бронзового цвета с винтажным дизайном, частично зачернённая фальшрадиаторная решётка, отсутствие боковых молдингов и порогов, набранные ретро-шрифтом шильдики и металлическая защита днища. В салоне (он у Heritage Edition строго пятиместный) – чёрная кожаная обивка с «бронзовой» прострочкой и всепогодны коврики, которые не страшно запачкать.

Силовой агрегат – стандартный: бензиновый 5,7-литровый V8 (386 л.с., 544 Нм) и 8-ступенчатый гидромеханический «автомат» с 2-ступенчатой «раздаткой».

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В России у «двухсотки» силовой агрегат попроще: 4,6-литровый V8 (309 л.с., 439 Нм) в паре с 6-ступенчатой АКП. В сентябре прошлого Land Cruiser 200 для российского рынка обзавёлся новой топ-версией Executive Lounge. Всего в 2018 году в нашей стране было продано 8400 экземпляров флагманского внедорожника Тойоты, то есть у нас ценителей этой модели гораздо больше чем, в США.