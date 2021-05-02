Toyota Land Cruiser 200 производится с 2007 года. Внедорожник на конвейере уже 14-й год, и за это время он получил два рестайлинга – в конце 2011-го и в 2015-м, последний из них стал наиболее существенным, в ходе него Land Cruiser обзавёлся полностью новой передней частью и заметно изменённой кормой. Теперь же на подходе новое поколение, и прошедший месяц выдался щедрым на шпионские фотографии внедорожника практически без камуфляжа. Судя по ним, «трёхсотка» получит более крупную решётку радиатора, более узкие светодиодные фары и U-образный вырез воздухозаборника под ними.

В целом по пропорциям новый внедорожник практически идентичен нынешнему. Согласно имеющимся данным, он станет немного крупнее, и самую большую прибавку получит колёсная база, которая увеличится на 50 мм (до 2900 мм). Что же касается дизайна, то колёсные арки получат чуть более чёткие контуры, в нижней части дверей появится узкая горизонтальная подштамповка, а форма бокового остекления изменится за счёт скосов на задних окнах. У 300-го более узкие фонари и при этом более вытянутые по горизонтами, хромированного молдинга между ними не будет. Судя по шпионским фотографиям, у внедорожника будут различные модификации с разным оформлением заднего бампера, на нашем рендере представлено одно из них.

Land Cruiser сохранит рамную конструкцию и неразрезной задний мост, а вот в моторной гамме произойдут существенные изменения: на место 8-цилиндровых двигателей придут «турбошестёрки». Как и прежде, можно будет выбрать между бензиновым (3.5, 420 л.с.) и дизельным (3.3, 309 л.с.) моторами. Двигатели агрегатируются 10-ступенчатой автоматической коробкой передач с «понижайкой».

Премьера новинки ожидается в ближайший месяц.

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Сегодня в России самый доступный Toyota Land Cruiser 200 оценивается в 5 412 000 рублей (4.6 АТ, бензин, 309 л.с.). Базовая дизельная модификация, оснащённая 249-сильным 4.5 V8, обойдётся немного дороже – от 5 592 000 рублей. Стоимость же самой же дорогой «двухсотки» с дизелем в комплектации Executive Lounge составит 6 697 000 руб.

Между тем, на днях мы провели первый тест-драйв обновлённой Toyota Camry.