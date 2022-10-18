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  • Toyota обновила Corolla до 2023 модельного года: модели «перетряхнули» комплектации

Toyota обновила Corolla до 2023 модельного года: модели «перетряхнули» комплектации

18.10.2022 104 0 0

Теперь в списке исполнений «легковушки» японской марки, представленных на американском рынке, имеется дополнительная гибридная спецверсия – SE Infrared Edition.

 

Компания Toyota представила Corolla актуального поколения в 2018 году, а в начале минувшего лета была рассекречена рестайлинговая версия для Европы и США. По данным сайта Carsalesbase, в Штатах за 2021-ый было реализовано 248 993 экземпляра, что на 77% больше, чем годом ранее. В текущем году у Короллы снова минус: за первые восемь месяцев американцы купили 152 682 единицы, что на 25% меньше, чем в январе-августе предыдущего года.

На фото: Toyota Corolla Hybrid SE Infrared Edition

Теперь японская компания «освежила» американскую версию Toyota Corolla до 2023 модельного года, в ходе обновления модели «перетряхнули» комплектации и подправили оптику. Одним из главных новшеств является появление спецверсии Corolla Hybrid SE Infrared Edition. Такой вариант представлен в нескольких новых цветах кузова, а также он получил ярко-красные акценты на бамперах и боковых юбках. Ещё у этого гибрида такие же 18-дюймовые глянцевые графитовые легкосплавные диски, как и у исполнения SE trim.

В отделке салона гибридной спецверсии SE Infrared Edition тоже можно найти красные акценты: элементы видны на сиденьях, дверных панелях, рычаге коробки передач, а также на напольных ковриках. Кроме того, этому исполнению от SE достались иные передние сиденья, смарт-ключ и обновлённую информационно-развлекательную систему Toyota Audio с 8-дюймовым тачскрином. Мультимедиа включает в себя облачную навигацию, функцию обновления «по воздуху» и интеллектуального помощника, реагирующего на голосовые команды.

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Toyota Corolla Hybrid SE Infrared Edition оснащается стандартной гибридной системой, как и у других гибридов модели. В её основе лежит четырёхцилиндровый бензиновый мотор объёмом 1,8 литра, который работает в тандеме с двумя мотор-генераторами, а также в комплект входит небольшая литий-ионная батарея. Отдача установки составляет 136 л.с., крутящий момент – 211 Нм. Привод – передний или полный.

Corolla LE теперь заменили 1,8-литровый двигатель четырёхцилиндровым мотором Dynamic Force объёмом 2,0 литра с отдачей в 169 л.с. и 205 Нм крутящего момента. В списке вариантов 2023 модельного года не будет седана Corolla L (теперь только LE, SE и XSE), хэтчбек доступен в исполнениях SE и XSE, а гибрид – LE, XLE и SE.

Продажи варианта Corolla Hybrid SE Infrared Edition начнутся в конце текущего года. Согласно официальному сайту бренда в Штатах, за базовый седан 2023 модельного года просят не менее 21 550 долларов, за гибрид Corolla придётся заплатить не менее 22 800 долларов, а покупка посвежевшего хэтчбека обойдётся не менее чем в 22 965 долларов.

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Ранее Kolesa.ru подробно рассказывал о хот-хэтче Toyota GR Corolla: это классический компактный хот-хэтч с полным приводом, бензиновым 304-сильным мотором и безальтернативной механической коробкой передач. Премьера модели прошла весной этого года.

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