Toyota раскрыла cедан Corolla «под спорт», который появится и в России: обошлись декором

Toyota Corolla является одной из самых востребованных моделей во всём мире. Продажи седана актуального поколения на нашем рынке стартовали в феврале 2019 года. У нас автомобиль не входит в тройку лидеров Toyota: в 2019 году дилеры продали 4684 экземпляра Corolla (из них на новое поколение пришлось 4408 шт.), что почти на 10% меньше, чем годом ранее. Теперь линейку «нашей» Corolla, а также европейской версии решили расширить за счёт исполнения GR Sport.



У седана Toyota Corolla актуальной генерации есть ещё четыре «оспортивленных» варианта: подобные версии «четырёхдверки» ранее появились на других рынках – в Таиланде и Тайване они называются Corolla Altis GR Sport, в Китае – Levin Sport, а в США – Corolla Apex Edition.

На европейском рынке уже представлены хэтчбек и универсал Toyota Corolla в версии GR Sport. Рассекреченный сегодня седан оформили по тому же принципу. Его крыша окрашена в чёрный цвет, радиаторная решётка, корпуса боковых зеркал, молдинги, а также колёсные диски тоже чёрные (стандартные «катки» 17-дюймовые, опционально доступны диски размером 18 дюймов). На крышке багажника имеется спойлер.



Салон четырёхдверной Toyota Corolla GR Sport имеет кресла с развитой боковой поддержкой, оббитые тканью и кожзаменителем, отделанный перфорированной кожей руль, контрастную красную прострочку на креслах, рулевом колесе и селекторе коробки передач. Кроме того, интерьер версии «под спорт» можно отличить по алюминиевым накладкам на пороги и чёрному потолку.



По технике всё осталось без изменений: «оспортивленный» седан будут предлагать с теми же моторами, какие есть в гамме «обычных» версий. Так, в Европе новую «четырёхдверную» версию можно будет купить либо со 132-сильным атмосферником Valvematic объёмом 1,6 литра, либо с гибридной установкой, в основе которой бензиновый двигатель объёмом 1,8 литра (98 л.с.), работающий в тандеме с электромотором (72 л.с.). Совокупная мощность системы равна 122 л.с. В свою очередь российский вариант Corolla GR Sport оснастят 122-сильным безнаддувным мотором Dual VVT-i объёмом 1,6 литра. Максимальная скорость «нашей» Corolla составляет 185 км/ч.



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Отметим, «оспортивленные» версии Короллы для других рынков изменились не только внешне, но и в техническом плане. Так, представленный на днях вариант для Штатов имеет хоть и штатный мотор (2,0-литровый атмосферник с отдачей в 171 л.с.), но перенастроенную подвеску (иные пружины, амортизаторы и стабилизаторы, которые позволили уменьшить дорожный просвет на 15 мм). У спорт-седана для Китая моторы тоже остались прежними, но он получил пересмотренную выпускную систему (даёт другой звук). А у варианта Corolla Altis GR Sport для Таиланда базовый двигатель заменили на 140-сильный вариант объёмом 1,8 литра (кстати, в моторной гамме обычной Corolla для Тайваня этот мотор тоже есть, как и 122-сильная гибридная установка).



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Производство седана Toyota Corolla GR Sport для Европы и России наладят на заводе компании в Турции (здесь же налажен выпуск «обычных» Королл). Модель запустят в серию в ноябре 2020-го. Продажи, вероятно, начнутся в начале следующего года. Цены пока не раскрыли. Начальная стоимость стандартной Corolla с МКП на нашем рынке сейчас равна 1 273 000 рублей, а ценник самой доступной версии с бесступенчатым «автоматом» стартует с отметки 1 418 000 рублей.

