Toyota расширила моторную гамму конкурента Соляриса и вывела седан на новые рынки

Речь идет о бюджетной «четырехдверке» Yaris/Vios новой генерации. Теперь модель представлена, в том числе, и с полуторалитровым «атмосферником».

Дебютным рынком для сменившего поколение недорогого седана Тойоты стал Таиланд, там он зовется Yaris Ativ. Затем свежая «четырехдверка» появилась в Лаосе под именем Vios. Ну а теперь модель новой генерации поступила в продажу в странах Ближнего Востока – уже как «просто» Yaris, без «фамилии». Напомним, к актуальному маленькому Ярису-хэтчбеку, созданному на «тележке» GA-B и предназначенному для Европы и Японии, «четырехдверка» отношения не имеет – это прямой наследник простенькой машины серии XP150, в основе которой лежит растянутая версия старой B-платформы.

В новом поколении седан Toyota Yaris переехал на «тележку» DNGA (Daihatsu New Global Architecture; компания Daihatsu принадлежит Тойоте), которая является разновидностью тойотовской TNGA (Toyota New Global Architecture). На этой же платформе базируются, например, паркетники-близнецы Toyota Raize и Daihatsu Rocky. В плане дизайна ближневосточный Ярис-седан повторил азиатскую версию, габариты тоже совпадают: длина равна 4425 мм, ширина – 1740 мм, высота – 1480 мм, расстояние между осями – 2620 мм. Если сравнивать с предыдущей моделью для Ближнего Востока, то размеры почти не изменились, но колесная база у предшественника гораздо скромнее (2550 мм).



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В Таиланде новый седан доступен исключительно с бензиновым четырехцилиндровым «атмосферником» 3NR-VE 1.2 (94 л.с.). А вот на Ближнем Востоке у Toyota Yaris-2023 два мотора на выбор: бензиновые атмосферные «четверки» 1NR-VE 1.3 (95 или 97 л.с., в зависимости от страны; такой движок положен модели и в Лаосе) и 2NR-VE 1.5 (103 или 105 л.с.). Таиландская и ближневосточная версии доступны только с вариатором, тогда как у лаосской «четырехдверки» Vios еще есть пятиступенчатая «механика».



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На Ближнем Востоке для нового Toyota Yaris предусмотрены (в зависимости от комплектации): мультимедиа-система с 7-, 8- или 9-дюймовым экраном, цифровые приборы, от двух до шести подушек безопасности, кондиционер или климат-контроль, камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль, системы предупреждения о выходе из занимаемой полосы движения и мониторинга «слепых» зон.



В Саудовской Аравии, например, свежий седан Тойоты сейчас стоит где-то от 16 600 долларов, а в Катаре цена начинается с отметки в 15 600 долларов. Одним из главных конкурентов Toyota Yaris на ближневосточном рынке является Hyundai Accent (в РФ это Солярис).

