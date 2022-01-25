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  • Тоже деньги: Mini решила подзаработать на заводских электромодах

Тоже деньги: Mini решила подзаработать на заводских электромодах

25.01.2022 195 0 0

Британская марка Mini, принадлежащая немецкой компании BMW, запустила программу Mini Recharged, в рамках которой будет превращать классические хэтчбеки Mini в электромобили. Любопытно, что у владельцев останется возможность обратной конверсии, то есть вернуть ДВС обратно, при этом перерегистрация машины в обоих случаях не потребуется.

 

Весной прошлого года Mini объявила курс на полное «озеленение»: после 2030 года британская марка будет производить и продавать исключительно электромобили. Определившись с генеральной линией по новым машинам, боссы Mini решили взяться за электрификацию классики, причём идея эта вынашивается с 2018 года, когда Mini представила на автосалоне в Нью-Йорке разовую электрическую конверсию классического хэтча с запасом хода на одной зарядке всего в 105 км.

Mini Classic Electric образца 2018 года

Озабоченной экологической повесткой публике та конверсия понравилась, люди интересовались, сколько эта электрическая малютка стоит и когда её можно будет купить. В 2018 году у Mini не было ответа, зато выпуск электрических конверсий классических Mini оперативно наладили сторонние фирмы, например британская Swindon Powertrain. В свете того, что в Великобритании — одни из самых суровы в мире экологических ограничений, ДВС зажимают по всем фронтам, а в 2030 году на новых машинах его вообще запретят, электрические конверсии классических машин стали большим и доходным бизнесом, этот сегмент рынка сейчас бурно развивается и вполне понятно желании компании BMW в нём поучаствовать.

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Программа Mini Recharged — это не полный «перепил» в духе дорогих рестомодов от David Brown Automotive, а относительно простая конверсия, при которой даже не потребуется перерегистрация автомобиля. Из пригодного для конверсии, то есть находящегося в приличном техническом состоянии хэтча извлекается ДВС и отправляется на склад — на случай, если владелец захочет установить его обратно вместо электрической силовой установки.

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Подробностей о заводской электрической конверсии пока немного: известно, что мощность электродвигателя составит 90 кВт (122 л.с.), разгон до 100 км/ч будет занимать 9 с, полной зарядки батареи хватит на 160 км пробега, максимальная мощность зарядки — всего 6,6 кВт. В салоне устанавливается новый щиток приборов в классическом стиле с указателями температуры двигателя и запаса хода.

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Цена конверсии пока не объявлена. Переделка будет происходить в специальном цеху в Великобритании, в ручном, разумеется, режиме, так что дёшево точно не будет. Логично было бы дальше предложить в рамках программы Mini Recharged не только конверсию, но и реставрацию, совмещённую с модернизацией, то есть электромодинг с рестомодингом, и тогда классический Mini стал по-настоящему премиальным продуктом, как современные модели британской марки. Пойдёт на такой шаг BMW или нет, покажет время.

Современный Mini Cooper SE

Между тем из РФ марка Mini в свете грядущей полной электрификации уходить, судя по всему, не собирается: в середине января начали принимать заказы на современный электрический хэтчбек Mini Cooper SE, оснащённый электромотором мощностью 135 кВт (184 л.с.) и батареей ёмкостью 32,6 кВт∙ч, полного заряда которой хватит примерно на 200 км пробега. Цена — от 3,6 млн рублей. В Россию планируется завезти 250 таких хэтчбеков — посмотрим, как они будут расходиться. В прошлом году Mini реализовала в нашей стране 2613 автомобилей, на 2,9% больше, чем в 2020-м.

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