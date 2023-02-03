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Транспорт будущего – на выставке «ЕДрайв»

03.02.2023 113 0 0

Электричество стремительно ворвалось в нашу жизнь. ДВС вытесняют самокаты и моноколёса, велосипеды и байки, электромобили и вездеходы, электролодки и автолёты. Технику будущего представит выставка «ЕДрайв» с 31 марта по 2 апреля 2023 года в «Экспоцентре» на Красной Пресне. На одной площадке соберутся все представители российского мира электро!

 Лучшие модели электротранспорта

В прошлом году «ЕДрайв 2022» собрал самых активных участников индустрии. Среди них – Stoylo, Titanat.ru, HoverJuke, Московский Политех, КАМЫШМАШ, АО «ГРПЗ» (в составе АО «КРЭТ», ГК «Ростех»), АО «Соединитель», NCM, ET.CYCLE, SUR-RON, HORWIN, TALARIA, ELLISABETH, ТОФАЛАР, ELIQ, Golden Motor Russia, Segway, Dinamika и другие. В этом году список значительно расширится – гостей ждёт знакомство с последними моделями техники и новыми громкими именами.

Конференция производителей электротранспорта

На выставке «ЕДрайв 2022» в специальной конференции приняли участие более 100 производителей электротранспорта, зарядной инфраструктуры, операторов зарядных сетей, автомобильных дилеров и представителей ведущих технических вузов страны.

В 2023 году выставка вновь станет площадкой для обсуждения важнейших вопросов отрасли. В преддверии сезона участники индустрии смогут заявить о себе, предложить актуальные решения, представить инновационные продукты и вывести российский электротранспорт и инфраструктуру на новый уровень.

Увидеть будущее своими глазами  

 Выставка «ЕДрайв» – это потрясающая экспозиция всего многообразия электротранспорта, насыщенная бизнес-программа для представителей индустрии и запоминающееся шоу для взрослых и детей.

«ЕДрайв» пройдет совместно с самой масштабной выставкой активного отдыха «Мотовесна».

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