Трещина на прощанье: массовый отзыв кроссоверов Ford Explorer в России

Покидающая легковой сегмент российского рынка компания Ford объявила об отзыве кроссоверов Explorer, проданных официальными дилерами в период с августа 2012 года по апрель 2018-го. Из-за трещин у них может разрушиться подвеска.

В марте этого года компания Ford приняла болезненное для себя и для многих российских автовладельцев решение покинуть легковой сегмент нашего рынка и свернуть производство локализованных моделей. В связи с этим встал вопрос о том, кто будет в дальнейшем нести гарантийные обязательства по ранее проданным автомобилям и проводить отзывные кампании, если в таковых возникнет необходимость. На этой неделе компания выпустила обнадёживающее сообщение: более 100 дилеров Форда (85% действующей сети) выразили желание продолжить сотрудничество с американским брендом в формате гарантийного и постгарантийного обслуживания и ремонта легковых автомобилей. Половина из этих дилеров кроме того будет продавать и обслуживать коммерческие автомобили линейки Transit – напомним, что их сборка на заводе в Елабуге продолжится, но уже целиком под контролем российской компании Sollers.

Семейные кроссоверы Explorer для российского рынка тоже производились в Елабуге, причём в последние годы спрос на эту модель значительно вырос: если в 2017-м было реализовано 2524 экземпляра, то в 2018-м – уже 3804. Увы, в ходе внутренних проверок выяснилось, что у многих Эксплореров, бегающих по российским дорогам, может наличествовать очень опасный дефект, вот как он описан на сайте Росстандарта:

«Причиной отзыва транспортных средств являются результаты исследования, в которых установлено, что частые толчки и диапазон отскока всей подвески на неровных дорогах могут увеличить изгибающее напряжение на рычагах регулировки схождения задних колес, что может привести к образованию трещин на этих компонентах. Владельцы, на автомобилях которых на рычаге регулировки схождения колес образовались трещины, могут замечать шум, необычные характеристики управляемости или сложности в управлении автомобилем. Трещины на рычаге регулировки схождения колес увеличивают риск аварий во время движения».

Всего под отзыв попали 14 576 кроссоверов, список их VIN-номеров можно скачать здесь. Механики авторизованных сервисных центров Ford бесплатно для автовладельцев заменят бракованные рычаги регулировки схождения задних колес на новые, надлежащего качества.

Напомним, что в начале года Explorer пережил смену поколений и теперь имеет продольное расположение силового агрегата. Официальным путём новые машины в нашу страну не попадут, а что до кроссоверов прошлого, пятого поколения, то дилеры сейчас с большими скидками распродают оставшиеся на складах экземпляры.