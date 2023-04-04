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  • Третий этап Чемпионата России по автокроссу в городе Гуково

Третий этап Чемпионата России по автокроссу в городе Гуково

04.04.2023 52 0 0

Уже на этих выходных, 7-9 апреля, автодром в Гуково (Ростовская область) примет очередной этап зрелищных гонок – Чемпионат России по автокроссу.

Гуково – центр автокросса в Ростовской области. Пилоты отмечают отличный рельеф трассы, удобную ширину, интересны е повороты и виражи, крутые подъемы. Именно поэтому заезды здесь – одни из самых зрелищных.

 На выходных в Гуково соревнования пройдут в следующих классах:

Чемпионат России – Т1-2500, Д3-Спринт, Д2Н, Супер 1600.

Первенство России – Д3-мини, Д3-250, Д3-Юниор (Д3-250+), Багги 600 (Д3-450).

Кубок РАФ – Супербагги.

Ждем спортсменов и зрителей на этом ярком мероприятии!

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