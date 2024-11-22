Три причины влюбиться в Exeed VX

Техническая начинка
Под капотом Exeed VX сконцентрировано практически все лучшее, что есть в распоряжении корпорации Chery Automobile. Конструкторы приложили максимум усилий, чтобы обеспечить крупному автомобилю достойную мощность. Покупатель этой модели получит:
- турбированную «четверку» на 2 литра мощностью в 249 л.с. из семейства Acteco;
- трансмиссию Getrag – роботизированную семиступенчатую коробку передач, проверенную годами эксплуатации и чрезвычайно надежную;
- полный привод.
Автомобиль уверенно чувствует себя на бездорожье, а тест-драйвы на заснеженных участках прошел и вовсе безупречно. В России давно полюбили городские кроссоверы из Китая, а сейчас могут оценить и настоящий внедорожник.
Интерьер
Надо отметить, что VX регулярно получает обновления: сейчас в продаже уже третья версия автомобиля. И если в первых двух интерьер выглядел просто солидно и дорого, то второй рестайлинг превратил салон автомобиля в роскошный космический корабль. Прежде всего бросаются в глаза сразу три монитора на передней панели. Там и система навигации, и контроль за всеми системами авто, и мультимедиасистема. Кнопки на мультируле – сенсорные, а качественная аудиосистема включает в себя 23 динамика. Но это не единственный плюс. Кроме электроники заслуживает внимания приятная на вид и ощупь отделка из кожи и дерева и очень удобные сиденья (для первого ряда – даже с массажем).
Практичность
Exeed VX чрезвычайно практичен. В нем реализовано множество решений, которые повышают удобство эксплуатации. Необходимо отметить, что автомобиль не просто большой – он чрезвычайно вместительный. В салон помещаются семь человек и сидеть могут достаточно свободно, а багажник большой и правильной формы. В наличии панорамная крыша, удобная система регулировки кресел и возможность их сложить.
Отдельно стоит отметить систему EXEED CONNECT. Она позволяет управлять некоторыми функциями авто, находясь вне салона, то есть дистанционно. Так можно запустить двигатель, включить обогревы, открыть багажник или люк, проверить давление в шинах и узнать, где физически находится автомобиль. Также система поддерживает российские онлайн-сервисы, стриминговые сервисы и самостоятельно обновляется до актуальной версии.
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