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Три причины влюбиться в Exeed VX

22.11.2024 160 2 0

Российского автолюбителя интересными премьерами из Поднебесной не удивить. Китайские автомобили уже стали привычными на улицах и дорогах. Однако у полноразмерного кроссовера Exeed VX есть все шансы стать хитом отечественного рынка.

Техническая начинка

Под капотом Exeed VX сконцентрировано практически все лучшее, что есть в распоряжении корпорации Chery Automobile. Конструкторы приложили максимум усилий, чтобы обеспечить крупному автомобилю достойную мощность. Покупатель этой модели получит:

  • турбированную «четверку» на 2 литра мощностью в 249 л.с. из семейства Acteco;
  • трансмиссию Getrag – роботизированную семиступенчатую коробку передач, проверенную годами эксплуатации и чрезвычайно надежную;
  • полный привод.

Автомобиль уверенно чувствует себя на бездорожье, а тест-драйвы на заснеженных участках прошел и вовсе безупречно. В России давно полюбили городские кроссоверы из Китая, а сейчас могут оценить и настоящий внедорожник.

Интерьер

Надо отметить, что VX регулярно получает обновления: сейчас в продаже уже третья версия автомобиля. И если в первых двух интерьер выглядел просто солидно и дорого, то второй рестайлинг превратил салон автомобиля в роскошный космический корабль. Прежде всего бросаются в глаза сразу три монитора на передней панели. Там и система навигации, и контроль за всеми системами авто, и мультимедиасистема. Кнопки на мультируле – сенсорные, а качественная аудиосистема включает в себя 23 динамика. Но это не единственный плюс. Кроме электроники заслуживает внимания приятная на вид и ощупь отделка из кожи и дерева и очень удобные сиденья (для первого ряда – даже с массажем).

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Практичность

Exeed VX чрезвычайно практичен. В нем реализовано множество решений, которые повышают удобство эксплуатации. Необходимо отметить, что автомобиль не просто большой – он чрезвычайно вместительный. В салон помещаются семь человек и сидеть могут достаточно свободно, а багажник большой и правильной формы. В наличии панорамная крыша, удобная система регулировки кресел и возможность их сложить.

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Отдельно стоит отметить систему EXEED CONNECT. Она позволяет управлять некоторыми функциями авто, находясь вне салона, то есть дистанционно. Так можно запустить двигатель, включить обогревы, открыть багажник или люк, проверить давление в шинах и узнать, где физически находится автомобиль. Также система поддерживает российские онлайн-сервисы, стриминговые сервисы и самостоятельно обновляется до актуальной версии.

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2 комментария
22.11.2024 12:18
Vyacheslav Korneev

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22.11.2024 13:31
Петя Иванов

Беспощадная правда. Примите её мужественно.

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