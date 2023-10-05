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Трофи-Рейды Сибири: финал на горнолыжном курорте

05.10.2023 28 0 0

В конце сентября в поселке Шерегеш Кемеровской области впервые прошла кубковая гонка Сибири по трофи-рейдам. Собрались самые смелые. У кого крепкие не только каркасы, но и нервы. Кто прошел до этого все три этапа – на Алтае, в Томске и Новосибирске – и набрал наибольшее количество баллов.

Авторы финальной кубковой гонки из клуба «Кузнецкая колея» месяц прокладывали трассу по склонам самого популярного сибирского горнолыжного курорта. По словам организаторов, один из спецучастков проходил в местах бывших лагерей заключенных, заготавливавших древесину. На этом отрезке много прогнившей лежневки.

Для участия в трофи нужна крепкая рамная машина. Раньше самыми трофийными автомобилями были Сузуки Джимни и Мицубиси Паджеро. Сейчас они практически вымерли. Из иностранных марок остался только «70-й» (Toyota Land Cruiser 70 – прим. авт.), он же Прадо. Двухдверный, дизельный, на мостах. Остальные соревнуются на УАЗах и НИВАх.
Ринат Шарафиев
президент Томской федерации автомобильного спорта

Ориентируясь на дорожную карту, спортсмены были должны пройти по всем указанным точкам в определенной последовательности. Первое место по итогу сезона в классе ТР-1 и победный кубок отправился в Томск. Экипаж на Toyota Land Cruiser 70 с прозвищем «Лютый» в составе пилота Александра Шляхова и штурмана Максима Крутько.

Для нас трасса – шикарная. Менялись локации. Верховые болотца. «Лютый» хоть и вышел дороже при покупке, но запаса прочности у него больше, чем у УАЗа. На запчасти меньше затрат. Зимой его перекрасим. Хотим, чтобы он был ярким. Скорее всего и прозвище сменим. В Новокузнецке очень вкладываются в гонку. Хорошая трасса, хорошие призы, момент награждения.
Александр Шляхов

Так как кубок переходящий, то его важно не только выиграть, но и удержать у себя как можно дольше. Победитель гонки сохраняет свой кубок на следующий год, если сохранит первенство, или передаст его сопернику, который обойдет его по очкам. Таким образом кубки курсируют по Сибири. Кубок за первое место в ТР-2 отправился в Новосибирск с экипажем на Toyota Land Cruiser 70 с прозвищем «Арбуз». Пилот Екатерина Волкова и штурман Роман Худяков.

Трасса была прекрасная. Разные грунты. И болота, и горки, и грязь. Красивый перегон по реке. Трасса на погонять и подумать. Обязательно еще сюда вернусь.
Екатерина Волкова

Победителем в абсолютном классе стал новосибирский экипаж на «Тайфуне» – пилот Евгений Рыбин и штурман Александр Кузьминых. Ребята забрали кубок у барнаульского двукратного чемпиона трофи Разумова Алексея.

Впечатления от трассы шикарные. Вдоль рек и гор. В следующем году будем участвовать, чтобы действующий кубок остался у нас.
Евгений Рыбин

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