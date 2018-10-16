С тех пор как Porsche отказалась от атмосферных двигателей (они остались лишь на некоторых исполнениях купе 911), ей стало сложнее объяснять покупателям разницу между различными версиями своих моделей. Например, прежде литерами GTS обозначалась самая мощная атмосферная версия Панамеры, и всем было понятно, о чём идет речь: если хочется больше мощности – покупаешь Turbo. А теперь всё Turbo! Мощности выросли, динамика улучшилась, и модельный стал дробиться на какие-то совсем уж мелкие единицы. Так, например Panamera GTS с мотором 4.0 V8 (460 л.с., 620 Нм) займет место в табели о рангах между 6-цилиндровой Panamera 4S (440 л.с., 550 Нм) и 8-цилиндровой Panamera Turbo (550 л.с., 770 Нм). Разница в динамике невелика: разгон до 100 км/ч с пакетом Sport Chrono у короткого лифтбека Panamera 4S занимает 4,2 с, у Panamera GTS с таким же кузовом – 4,1 с, у Panamera Turbo – 3,6 с. При этом двигатель у GTS, в сущности, такой же, как у Turbo, но слегка дефорсированный. Привод – только полный, коробка передач – только 8-ступенчатый «робот» PDK.

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Чтобы версия GTS не воспринималась как «недотубро», ее снабдили рядом оригинальных черт и включили некоторые дорогие опции в базовую комплектацию. Так, на GTS по умолчанию ставится пакет Sport Chrono, заниженная на 10 мм пневмоподвеска (в виде опции предлагаются адаптивные амортизаторы PASM с «особыми» настройками), спортивный выхлоп, пакет Sport Design (черные элементы отделки экстерьера, 20-дюймовые колесные диски, алькантаровые вставки в салоне). А вот за подруливающую заднюю ось все-таки придется доплатить…

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Исполнение GTS доступно также для универсала Sport Turismo. Кроме того для всех Панамер отныне предлагается цветной проекционный дисплей, который позволяет водителю получать оперативную информацию, не отрывая взгляд от дороги.

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Исторически буквы GTS присваиваются дорожным моделям Porsche, имеющим некоторые технические особенности гоночных автомобилей. Для купе 911 это отчасти справедливо и сегодня, но Panamera ни в каких гонках никогда не участвовала, а потому в данном случае GTS – типично маркетинговое изделие, эксплуатирующее традиции прошлого.

Рублевые цены на GTS пока не объявлены, но понятно, что эта модификация будет стоить дешевле Panamera Turbo (от 10 274 000 рублей), но дороже Panamera 4S (от 7 833 000 рублей). За актуальными предложениями дилеров можно следить в нашем каталоге новых автомобилей.