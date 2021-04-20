Новостной дайджест ×

Цирк с техосмотром, пикап и вэн от Hyundai и Toyota Crown

20.04.2021 366 1 0

Citroen С5 вернулся после нескольких лет забвения, но фанатам он точно не понравится. Hyundai расширяет горизонты и представляет сразу и маленький пикап, и микроавтобус на смену Starex, который в продаже уж скоро как 15 лет. Здесь неделя на Колёсах в нашем очередном еженедельном новостном видео.

 
Япония Южная Корея законы новостной дайджест

 

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1 комментарий
20.04.2021 17:18
Сергей Аксенов

Из всего увиденного в ролике только у ситроена С5 дизайн интересный получился как по мне, хотелось бы в живую взглянуть на него. Если завезут конечно в РФ

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