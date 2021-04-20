Цирк с техосмотром, пикап и вэн от Hyundai и Toyota Crown

Citroen С5 вернулся после нескольких лет забвения, но фанатам он точно не понравится. Hyundai расширяет горизонты и представляет сразу и маленький пикап, и микроавтобус на смену Starex, который в продаже уж скоро как 15 лет. Здесь неделя на Колёсах в нашем очередном еженедельном новостном видео.

