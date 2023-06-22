Tuning Open Fest-2023 – фестиваль автотюнинга в Подмосковье

22.06.2023 36 0 0

22 июля 2023 года пройдет 8-й автофестиваль Tuning Open Fest (TOF-2023) в формате пляжной вечеринки на территории комплекса «Lake Beach» (Базе отдыха «Круглое Озеро») в Подмосковье.

TUNING OPEN FEST – это ежегодный фестиваль автотюнинга на живописном побережье озера в формате пляжной вечеринки для автолюбителей и ценителей автомобильной культуры.

Каждый год организаторы, стайлинг-студия PremiumCaste, масштабируют мероприятие, поднимают уровень экспозиции, приглашают талантливых артистов и открывают новые развлечения для участников и гостей автофестиваля.

С 2015 года TOF является первым и единственным в России ежегодным автомобильным фестивалем в формате пляжного OPEN-AIR.

Самый ожидаемый «автомобильный движ» этого лета стартует при поддержке радио ЖАРА FM, а также лучших DJ`s онлайн-радио клубной музыки SOULLIVE FM, музыкантов лейбла FIDAI MUSIC, битбоксеров Alix_Mad и SLike. Хэдлайнером вечеринки впервые выступит рагга-джангл артист STEPPA STYLE.

В этом году на экспозиции Tuning Open Fest – 2023 будут представлены более 160 эксклюзивных автомобилей, в том числе представители известных автомобильных клубов и тюнинг-ателье. Мероприятие планируют посетить более 2000 зрителей, в том числе популярные в автомобильном мире блогеры.

Впервые на фестивале участником выставки станет катер, стилизованный под автомобиль Ford Mustang в кузове 1967 года от питерского тюнинг-сервиса Ford-Market, известного своими яркими автомобильными перформансами и кастом-проектами.

Площадка TOF-2023 будет условно зонирована на топ-зону,​ агрегатный тюнинг, советскую классику,​ винилографию и аэрографию, стенс, янгтаймеры, автозвук, а также будут представлены две клубные зоны.

В рамках фестиваля будут выбраны победители номинаций «Самый громкий выхлоп» и «Самый зажигательный звук», а также определены ТОП-10 проектов экспозиции. В состав жюри TOF-2023 войдут владельцы тюнинг-ателье, автомобильные дизайнеры, автогонщики и медийные персоны.

В течение дня гости смогут отдохнуть в лаунж-зоне, расположенной в большом шатре рядом с баром, пообедать в кафе или фудкорт-зоне, на пляже позагорать на шезлонгах или топчанах, а также воспользоваться всеми водными развлечениями вейк-базы, серф-школы, взять в прокат SUP-доску или катамаран.

Tuning Open Fest 2023 пройдет при поддержке официальных партнеров: Шумoff, Altezza Studio, LEDZILLA, Авто-Болт и Jerfood.

По традиции главной фишкой фестиваля станет яркий талисман TOF – робот Bumblebee от компании «АЭРОдизайн для Вас».

На территории базы отдыха «Круглое Озеро» организована гостевая парковка, в шаговой доступности от пляжа находится остановка общественного транспорта.

На территории пляжа во время Фестиваля будет организована работа службы безопасности, сотрудников ППС и ДПС.

Дата: 22 июля 2023 г.

Место проведения Tuning Open Fest-2023: Lake Beach (Б/О «Круглое озеро»)

Московская область, Солнечногорский район 

Программа фестиваля:

  • 12:00 – открытие фестиваля
  • 13:00 – знакомство с участниками
  • 14:00 – конкурсы и номинация
  • 18:00 – выступление артистов
  • 20:00 – награждение победителей
  • 21:00 – 23:00 – музыкальная программа, пляжная вечеринка.

LINE UP:

  • STEPPA STYLE
  • Eriic
  • Na.Rec
  • Lery Key
  • Хам Соло

Сайт фестиваля Tuning Open Fest:  http://www.tofest.org​

Мы в социальных сетях:

https://vk.com/tuningopenfest
https://www.instagram.com/tuningopenfest/

От Савеловского вокзала электричкой до станции «Лобня», далее автобусом №23 до конечной остановки «Озеро Круглое», пройти от остановки вниз по дороге 50 метров и повернуть направо на указатель «База отдыха «Озеро Круглое».

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