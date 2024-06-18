У Audi e-tron GT появилась новая топовая версия. Цена известна

Компания Audi представила серийные спортседаны e-tron GT и RS e-tron GT в 2021 году. Продажи «электрички» высокими назвать нельзя: за прошлый год дилеры бренда в Европе реализовали в общей сложности 6037 экземпляров, что на 7% меньше, чем в 2022-м. Теперь производитель решил подогреть интерес клиентов с помощью обновления полностью «зелёной» модели.

На фото: Audi S e-tron GT, RS e-tron GT и RS e-tron GT performance

Линейка e-tron GT 2025 модельного года представлена тремя версиями: стартовой S e-tron GT, средней RS e-tron GT, а также новой топовой – RS e-tron GT performance. Визуально посвежевший спорткар отличается за счёт иного переднего бампера с новыми воздухозаборниками, изменённой заглушки на месте решётки радиатора, а также 20-дюймовых (у стартового варианта) и 21-дюймовых (у «эрэсок») колёсных дисков нового дизайна и дополнительных вариантов в палитре кузова. Вариант с прибавкой performance ещё получил дополнительные карбоновые декоративные элементы.



На фото: обновлённый спорткар Audi S e-tron GT 1 / 2 На фото: обновлённый спорткар Audi S e-tron GT 2 / 2

Интерьер посвежевших спортивных «электричек» Audi был обновлён за счёт новых кресел, другого рулевого колеса, иных цветов и материалов, используемых для отделки салона. Опционально доступна панорамная стеклянная крыша, которую можно сделать непрозрачной одним нажатием кнопки. У топ-версии и в салоне присутствует карбоновый декор.



На фото: салон Audi S e-tron GT

В ходе обновления спорткар Audi e-tron GT получил тяговую батарею ёмкостью 97 кВт*ч, которая легче по сравнению с прошлым аккумулятором. Максимальный запас хода без подзарядки (при идеальных условиях) составляет 609 км. С 10 до 80% батарея может заряжаться теперь за 18 минут, а десятиминутной подзарядки хватит на путь протяжённостью до 280 км.



На фото: обновлённый спорткар Audi RS e-tron GT 1 / 2 На фото: обновлённый спорткар Audi RS e-tron GT 2 / 2

Ещё модель получила пересмотренные электродвигатели. В результате совокупная отдача двухмоторной установки базового Audi S e-tron GT составляет 679 л.с., показатель варианта RS e-tron GT равен 856 л.с., а у топового исполнения RS e-tron GT performance – 925 л.с. (производитель назвал этот спорткар самой мощной серийной моделью бренда).



На фото: салон Audi RS e-tron GT 1 / 2 На фото: салон Audi RS e-tron GT 2 / 2

На разгон с места до «сотни» обновлённому стартовому варианту «электрички» требуется 3,4 секунды. Средняя модификация выполняет это упражнение за 2,8 секунды. А новой топовой версии на первую «сотню» нужно всего 2,5 секунды. Максимальная скорость у S e-tron GT равна 245 км/ч, у обеих «эрэсок» – 250 км/ч.



На фото: Audi RS e-tron GT performance 1 / 2 На фото: Audi RS e-tron GT performance 2 / 2

Известно, что в стандартную комплектацию всех версий Audi e-tron GT 2025 модельного года входит новая система пневмоподвески с другими пневматическими пружинами и амортизаторами. У начальной версии стальные тормоза, а у «заряженных» модификаций RS – пересмотренные диски с покрытием из карбида вольфрама, которые лучше отводят тепло. За доплату доступны карбон-керамические тормоза с 10-поршневыми суппортами серебристого или красного цвета.



На фото: салон Audi RS e-tron GT performance

Цены версий посвежевшей модели в Европе уже известны. За Audi S e-tron GT просят не менее 126 000 евро (эквивалентно примерно 11,7 млн рублей по текущему курсу), за RS e-tron GT просят не менее 147 500 евро (около 13,8 млн рублей), а за RS e-tron GT performance – 160 500 евро (порядка 15 млн рублей).

