У Bestune T90, который только что представили в РФ, появится новая версия с другим дизайном

В свежем каталоге Минпрома КНР обнаружился сертификат на кроссовер Bestune Yueyi 07 от концерна FAW. Совсем новой разработкой модель не является – это подзаряжаемая гибридная версия Bestune T90, который буквально только что справил российскую премьеру. При этом «семерка» получила не только другие имя и начинку, но и оригинальную внешность. Ну и добавим, что в Китае Yueyi, судя по всему, станет отдельной электрифицированной линейкой марки Bestune: ранее там дебютировал электрический паркетник Yueyi 03.
От бензинового Bestune T90 гибрид Bestune Yueyi 07 отличился, прежде всего, оформлением передней части. Так, у «семерки» гладкий «нос», другие фары и бампер (в него интегрирована радиаторная решетка). Задний бампер тоже заменили.
Длина гибридного паркетника равна 4745 мм, что на 27 мм больше, чем у T90. Остальные габариты совпадают: ширина – 1880 мм, высота – 1710 мм, колесная база – 2772 мм. Как и «традиционному» кроссоверу, гибриду положены 18- или 19-дюймовые диски.
Интерьер пока не засвечен. Не исключено, что внутри Bestune Yueyi 07 повторил бензинового брата, то есть этому паркетнику тоже достался вертикальный планшет мультимедийной системы.
В состав установки Yueyi 07 входит бензиновый турбодвигатель 1.5 мощностью 150 л.с. Информации об электромоторе и батарее еще нет.
На домашний рынок гибридный Bestune Yueyi 07, вероятно, выйдет в следующем году.
Что же касается чисто бензинового Bestune T90 для России, то Kolesa.ru побывал на презентации кроссовера, в рамках которой, кстати, были озвучены цены и комплектации. Все подробности – в нашем материале.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться