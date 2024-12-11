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  • У Bestune T90, который только что представили в РФ, появится новая версия с другим дизайном

У Bestune T90, который только что представили в РФ, появится новая версия с другим дизайном

11.12.2024 102 0 0

Концерн FAW готовится вывести на домашний рынок паркетник Bestune Yueyi 07. Новинку предложат в виде подзаряжаемого гибрида.

В свежем каталоге Минпрома КНР обнаружился сертификат на кроссовер Bestune Yueyi 07 от концерна FAW. Совсем новой разработкой модель не является – это подзаряжаемая гибридная версия Bestune T90, который буквально только что справил российскую премьеру. При этом «семерка» получила не только другие имя и начинку, но и оригинальную внешность. Ну и добавим, что в Китае Yueyi, судя по всему, станет отдельной электрифицированной линейкой марки Bestune: ранее там дебютировал электрический паркетник Yueyi 03.

Гибридный Bestune Yueyi 07
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Гибридный Bestune Yueyi 07
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От бензинового Bestune T90 гибрид Bestune Yueyi 07 отличился, прежде всего, оформлением передней части. Так, у «семерки» гладкий «нос», другие фары и бампер (в него интегрирована радиаторная решетка). Задний бампер тоже заменили.

Гибридный Bestune Yueyi 07

Длина гибридного паркетника равна 4745 мм, что на 27 мм больше, чем у T90. Остальные габариты совпадают: ширина – 1880 мм, высота – 1710 мм, колесная база – 2772 мм. Как и «традиционному» кроссоверу, гибриду положены 18- или 19-дюймовые диски.

Интерьер пока не засвечен. Не исключено, что внутри Bestune Yueyi 07 повторил бензинового брата, то есть этому паркетнику тоже достался вертикальный планшет мультимедийной системы.

Актуальный бензиновый Bestune T90 для Китая. Российская версия в целом выглядит так же
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Актуальный бензиновый Bestune T90 для Китая. Российская версия в целом выглядит так же
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Актуальный бензиновый Bestune T90 для Китая. Российская версия в целом выглядит так же
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В состав установки Yueyi 07 входит бензиновый турбодвигатель 1.5 мощностью 150 л.с. Информации об электромоторе и батарее еще нет.

На домашний рынок гибридный Bestune Yueyi 07, вероятно, выйдет в следующем году.

Что же касается чисто бензинового Bestune T90 для России, то Kolesa.ru побывал на презентации кроссовера, в рамках которой, кстати, были озвучены цены и комплектации. Все подробности – в нашем материале.

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