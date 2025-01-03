У кроссовера Hyundai Creta появилась электрическая версия

Дебютным рынком для паркетника Creta Electric станет Индия. Там «зеленую» модель предложат с двумя вариантами батареи на выбор.

Компания Hyundai рассекретила свою первую новинку в 2025 году – электрическую версию компактного паркетника Creta. Электрокросс с «фамилией» Electric пока адресован только Индии. Как и «традиционную» индийскую Крету, которая пережила радикальный рестайлинг, «зеленый» SUV будут производить локально.

От модели с ДВС кроссовер Hyundai Creta Electric отличился не только начинкой, но и дизайном. Так, электрический паркетник получил другие бамперы и оригинальные 17-дюймовые колеса. Вместо радиаторной решетки – заглушка с пиксельным узором, в которую спрятан лючок для зарядки. Кроме того, в переднем бампере имеются активные заслонки.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

В салоне Creta Electric – иной руль. За управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок, тогда как у «традиционного» паркетника селектор коробки расположен на центральном тоннеле. Наконец, между передними креслами электрокара установили «парящую» консоль.

1 / 2 2 / 2

Hyundai Creta Electric имеет один электромотор на передней оси, однако его характеристики пока не раскрыты. Зато в компании рассказали о батарее: у нее два варианта – емкостью 42 или 51,4 кВт*ч. С базовым аккумулятором кроссовер проедет 390 км по индийскому циклу ARAI, с топовым – 473 км. Кабель для зарядки можно хранить в отсеке под капотом. Также сообщается, что с более мощной батареей электрокросс способен разогнаться до 100 км/ч за 7,9 секунды.

Полноценную премьеру Hyundai Creta Electric проведут в рамках индийской выставки Bharat Mobility Show, которая откроется в середине января.