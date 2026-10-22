У кроссовера Tenet T4L появится полноприводная версия

Выпуск новой модификации модели налажен на мощностях принадлежащего холдингу «АГР» предприятия в Калуге. Подробности об оснащении и цены будут обнародованы позже.

Марка Tenet, появившаяся на российском рынке в феврале 2025 года, является одним из совместных проектов российского холдинга «АГР» и китайской компании Defetoo. Актуальная линейка бренда насчитывает несколько кроссоверов и один бизнес-седан. Паркетник Tenet T4L вышел на авторынок РФ в конце минувшей весны, кстати, корреспондент Kolesa.ru Михаил Калинин ранее провёл тест-драйв этого автомобиля.

На фото: Tenet T4L

Отметим, изначально Tenet T4L вышел на российский рынок только в переднеприводной модификации, однако в скором времени семейство пополнится за счёт варианта с полным приводом. В пресс-службе местного бренда пока не раскрыли дату старта продаж этой новинки. Позже станут известны и подробности о составе комплектаций.

Новой версии Tenet T4L положена интеллектуальная система полного привода (при необходимости подключает заднюю ось и регулирует распределение крутящего момента между колёсами). У такого автомобиля помимо трёх базовых ездовых режимов – «Эко», «Стандарт» и «Спорт» – есть ещё дополнительное трио – «4х4», «Снег» и «Грязь».

Под капотом у такого Tenet T4L располагается 1,5-литровый турбомотор, максимальная мощность которого равна 147 л.с., а крутящий момент – 210 Нм. При этом в пару ему положена семиступенчатая автоматическая коробка передач DCT, тогда как у переднеприводного SUV этот двигатель идёт в комплекте с шестиступенчатым преселективным роботом с двумя сцеплениями «мокрого» типа.

На фото: салон переднеприводного кроссовера Tenet T4L

Внешних отличий у пятиместного «полноприводника» нет. Его габаритная длина равна 4506 мм, ширина – 1828 мм, высота – 1701 мм, а расстояние между осями составляет 2650 мм. Прежним остался и объём багажника – 475 литров, а при сложенных спинках заднего дивана грузовое пространство можно увеличить до 1500 литров. Помимо этого, для паркетника предусмотрена возможность установки сертифицированного тягово-сцепного устройства с максимальной массой буксируемого прицепа до 750 кг.

Производство всех версий Tenet T4L налажено на мощностях предприятия в Калуге, которое на сегодняшний день принадлежит российскому холдингу «АГР». Здесь же налажен выпуск и некоторых других моделей бренда, в том числе флагманского кроссовера Tenet T9, который появился на авторынке РФ в середине сентября 2026 года.

В пресс-службе марки отметили, что прайс-лист полноприводной модификации Tenet T4L будет обнародован позже. Отметим, рекомендованная розничная цена стартовой версии актуального переднеприводного паркетника на сегодняшний день равна 2 344 000 рублей, а покупка топового варианта этой модели обойдётся в 2 494 000 рублей.