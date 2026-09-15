На российский рынок выходит флагманский кроссовер Tenet T9, цены известны

Марка, получившая название Tenet, появилась на авторынке РФ в феврале 2025 года. Напомним, это первый проект, реализуемый в рамках партнёрства российского холдинга «АГР» и китайской компании Defetoo. Молодой бренд официально анонсировал свой флагманский кроссовер, которому присвоили имя Tenet T9, в августе 2026 года. Теперь производитель обнародовал цены и объявил о старте продаж новинки.

На фото: Tenet T9

Tenet T9 на российском рынке доступен в двух комплектациях. Рекомендованная розничная цена флагманского SUV в стартовом исполнении Прайм составляет 3 949 000 рублей, а топовой версии Ультра – 4 299 000 рублей (стоимость в обоих случаях указана без учёта действующих акций). Производство T9 налажено по технологии полного цикла на автомобильном заводе, расположенном в Калужской области, машины уже начали поступать в дилерские центры Tenet.

﻿Пока что на рынок выходит только пятиместный кроссовер, но в дальнейшем гамма пополнится за счёт модификации с семиместным салоном. Габаритная длина Tenet T9 составляет 4810 мм, что на 85 мм больше по сравнению с «младшим братом» Tenet T8. Ширина новинки равна 1925 мм (на 65 мм больше), высота – 1741 мм (на 36 мм больше), а расстояние между осями – 2800 мм (на 90 мм больше). Дорожный просвет у флагманского SUV равен 220 мм, объём багажника – 402 литра, а при сложенных задних сидениях грузовое пространство можно увеличить до 2065 литров.

Вне зависимости от версии, большому семейному кроссоверу на данный момент положена одна начинка: речь идёт о 2,0-литровой турбочетвёрке, мощность которой равна 245 л.с., а максимальный крутящий момент – 375 Нм. Этот двигатель работает в паре с классической восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, привод – только полный. Максимальная скорость равна 220 км/ч, а на разгон с места до «сотни» этому Tenet T9 требуется 9,3 секунды. Расход бензина в смешанном цикле составляет 9,4 литра на 100 км.

Tenet T9 имеет дисковые тормоза на обеих осях, независимую подвеску – спереди типа McPherson, сзади – многорычажку, со стабилизаторами поперечной устойчивости. Размерность шин у новинки – 235/55R19 или 245/50R20. Модели положены антиблокировочная тормозная система, система стабилизации курсовой устойчивости, датчик превышения заданной скорости, контроль давления и температуры в шинах.

В отделке салона флагманского SUV используется мягкая микрозамша (для дверных карт и передней панели), имеются вставки под древесный шпон. Кроссовер получил передний центральный подлокотник с охлаждаемой нишей и подсветкой, подлокотник для пассажиров второго ряда и потолочные светодиодные светильники для обоих рядов. У версии Прайм салон может быть оформлен только в чёрном цвете, а у варианта Ультра – в чёрном или тёмно-коричневом с использованием натуральной кожи.

Стартовой версии Tenet T9 положены виртуальная приборка диагональю 10,3 дюйма, а также тачскрин информационно-развлекательной системы диагональю 15,6 дюйма. Помимо этого, модель оснащается: панорамной крышей со сдвижным люком, передними креслами с электрорегулировками, функцией запоминания настроек боковых зеркал, акустическими передними стёклами (снижают уровень аэродинамического шума).

Также модели положены: передние и задние датчики парковки, шесть подушек безопасности, система панорамного обзора 540°, светодиодная оптика с динамическими указателями поворота, многоцветная контурная подсветка салона, акустика с восемью динамиками, двухзонный климат-контроль, USB-разъёмы для подзарядки смартфонов и планшетов. Некоторыми функциями можно управлять дистанционно с помощью мобильного приложения, подключённого к телематической системе автомобиля.

На фото: салон Tenet T9

В свою очередь, версию Ультра снабдили: семью подушками безопасности (в их числе центральный эйрбэг между водителем и передним пассажиром), 12 водительскими помощниками ADAS, передними креслами с функциями вентиляции и массажа, регулировкой поясничного упора в четырёх направлениях, проекционным дисплеем, функцией голосового управления (таким образом можно изменить температуру в салоне, включить подогрев сидений, открыть панорамную крышу или окна, управлять мультимедийным комплексом).

У топ-версии Tenet T9 есть устройство для беспроводной зарядки смартфонов (мощность – 50 Вт) с функцией охлаждения, аудиосистема с 14 динамиками, включая сабвуфер и два динамика в подголовнике водителя. В зимний пакет входят: подогрев всех сидений и руля, обогрев лобового стекла, форсунок стеклоомывателя, а также дистанционный запуск двигателя. Как отметили в компании, кузов и скрытые полости кроссовера проходят обработку воском, а днище – антикоррозийными, антигравийными и шумоизоляционными материалами.