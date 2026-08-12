Tenet официально анонсировал флагманский кроссовер T9 для российского рынка

Старт продаж новинки «местной» марки на авторынке РФ запланирован на осень 2026 года, более точная дата, а также цены SUV станут известны позже.

На авторынке РФ бренд, которому присвоили название Tenet, появился в феврале 2025 года. Напомним, этот проект является результатом партнёрства российского холдинга «АГР» и китайской компании Defetoo. Производство кроссоверов под этой маркой налажено на мощностях завода под Калугой (им ранее владел концерн Volkswagen). Теперь к линейке готовится присоединиться флагман – Tenet T9.

На фото: Tenet T9 (прототип, показанный в январе 2026 года)

Предсерийный прототип этой новинки Tenet показал ещё в конце января 2026 года, а теперь в пресс-службе бренда рассказали некоторые подробности о кроссовере T9. Как и у остальных моделей бренда, у новинки есть «близнец» под маркой Chery, на этот раз его роль исполнил Tiggo 9. Кстати, в родном Китае модель уже успела пережить обновление, однако Tenet T9 достался дореформенный дизайн.

Так, автомобиль имеет традиционный пятидверный кузов, выштамповки на капоте и боковинах, спойлер в верхней части багажной двери, серебристые рейлинги на крыше, хромированную окантовку бокового остекления, стандартные наружные зеркала, выдвижные дверные ручки. Профиль кроссовера украшен 20-дюймовыми многоспицевыми легкосплавными колёсными дисками.

Автомобиль получил светодиодную оптику с интеллектуальным управлением дальним и ближним светом, большую восьмиугольную радиаторную решётку с рисунком в виде сетки и хромированными «штрихами» и с аналогичной рамкой. В нижнюю часть переднего бампера интегрированы центральный трапециевидный воздухозаборник и пара боковых с оригинальным оформлением.

Салон Tenet T9 рассчитан либо на пятерых, либо на семерых седоков. Его габаритная длина составляет 4810 мм (на 85 мм больше по сравнению с «младшим братом» Tenet T8), ширина – 1925 мм (на 65 мм больше), высота – 1741 мм (на 36 мм больше), а расстояние между осями – 2800 мм (на 90 мм больше). Дорожный просвет у новинки составляет 200 мм, максимальный объём грузового пространства может достигать 2150 литров (в зависимости от конфигурации).

На фото: салон Chery Tiggo 9

В отделке салона используется натуральная кожа, для дверных карт и передней панели – мягкая микрозамша, плюс имеются вставки под древесный шпон. Перед водителем находится виртуальная приборка диагональю 10,3 дюйма, по центру передней панели установлен тачскрин информационно-развлекательной системы диагональю 15,6 дюйма. Предусмотрены также проекционный дисплей, акустика с 14 динамиками (включая сабвуфер и два динамика в подголовнике водителя) и контурная подсветка, которая может синхронизироваться с музыкой или выбранным режимом движения.

В списке оснащения числятся: панорамная крыша со сдвижным люком (площадь превышает 1,5 кв.метра), двухзонный климат-контроль, сидения с подогревом и вентиляцией, водительскому креслу, помимо этого, положены также электрорегулировки в 12 направлениях, функции массажа и памяти настроек. Ещё Tenet T9 получил десять подушек безопасности, 14 электронных ассистентов, передние и задние датчики парковки, систему панорамного обзора 540°.

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Зимний пакет включает в себя в том числе обогрев рулевого колеса, всей поверхности лобового стекла, форсунок стеклоомывателя, а также функцию дистанционного запуска двигателя для предварительного прогрева салона. Под капотом у Tenet T9 находится 2,0-литровый турбомотор, мощность которого равна 245 л.с., максимальный крутящий момент – 375 Нм. Он работает в паре с классическим восьмиступенчатым автоматом, привод – полный. На разгон с места до «сотни» этому SUV требуется 8 секунд.

Производство флагмана будет налажено по технологии полного цикла на мощностях завода под Калугой. Старт продаж новинки намечен на осень 2026 года. Известно, что модель будет предложена в трёх комплектациях, цены станут известны позже. Очевидно, Tenet T9 окажется дороже, чем «младший брат», рекомендованная розничная стоимость которого варьируется в диапазоне от 3 099 000 до 3 885 000 рублей.