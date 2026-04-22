Рестайлинговый Chery Tiggo 9 выходит на рынок: новый салон и скидки

22.04.2026 179 0 1
Компания Chery представила обновленный флагманский кроссовер Tiggo 9. Модель изменилась как снаружи, так и внутри. На данный момент к заказу доступен чисто бензиновый модернизированный паркетник, гибрид должны подвергнуть рестайлингу позже.

Обновленный кроссовер Chery Tiggo 9 анонсировали в Китае в самом конце марта. Теперь там провели полноценную презентацию и начали принимать заявки. Напомним, на родине модель в строю с 2023 года, а на экспортных рынках, включая Россию, этот паркетник появился как Jaecoo J8. К слову, в Поднебесной Tiggo 9 пережил уже вторую модернизацию – предыдущую провели в 2024-м.

Нынешний рестайлинг принес кроссоверу новые фары с L-образными светодиодными секциями дневных ходовых огней, другие бамперы и фонари. Еще заменили радиаторную решетку: на ней по-прежнему красуются вертикальные плашки, но их теперь меньше, плюс они стали шире. Задний номерной знак перенесли с багажной двери ниже.

Длина обновленного Chery Tiggo 9 составляет 4853 мм, что на 33 мм больше по сравнению с местным предшественником. Высота отныне равна 1730 мм (было 1699 или 1710 мм, в зависимости от исполнения). Ширина и колесная база не изменились – 1930 и 2820 мм соответственно. Рестайлинговый кроссовер по умолчанию имеет 20-дюймовые диски.

Интерьер полностью перекроили. Внутри – новые передняя панель, руль и карты дверей. Перед водителем установлен отдельный приборный экран на 10,25 дюйма (у дореформенного Tiggo 9 приборка объединена с тачскрином мультимедиа), а всю оставшуюся площадь панели занимает единый 30-дюймовый дисплей мультимедийной системы. Эти экраны идут уже в базе. Как и раньше, паркетник доступен в пяти- или семиместном исполнениях.

В списке оборудования самого дешевого Chery Tiggo 9 также значатся: активная подвеска, электропривод багажной двери, подогрев и вентиляция передних сидений, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. Следующая по старшинству комплектация – это еще динамики в подголовнике водительского кресла, переднее пассажирское сиденье с откидной подставкой для ног, массажер передних кресел, беспроводная зарядка. Предтоповый Tiggo 9 также имеет подогрев кресел второго ряда. Ну а самому дорогому кроссоверу достался расширенный комплекс водительских ассистентов Falcon 500.

На данный момент к заказу доступен только «традиционный» кроссовер. Такой Chery Tiggo 9 оснащен прежней бензиновой турбочетверкой 2.0 мощностью 261 л.с. (400 Нм), которая работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой или классическим восьмиступенчатым автоматом. Топовый кроссовер имеет полный привод. Позже на рынок выйдет и рестайлинговый подзаряжаемый гибрид, причем у бензоэлектрического варианта будет более продвинутый автопилот с лидаром над лобовым стеклом.

Чисто бензиновый обновленный Chery Tiggo 9 предварительно оценили в 159 900 – 179 900 юаней, что эквивалентно примерно 1,76 млн – 2 млн рублей по текущему курсу. При этом первым покупателям доступны скидки, с их учетом кроссовер обойдется в 146 900 – 166 900 юаней (1,65 млн – 1,8 млн рублей).

Между тем в гамме Chery еще присутствует паркетник Tiggo 9X, и это совсем другая модель. Изначально такой кроссовер продавали в Китае как Tiggo 8L, на родине марки «девятое» семейство он пополнил в прошлом году. И именно Tiggo 8L/Tiggo 9X на экспортных рынках представлен просто как Chery Tiggo 9.

