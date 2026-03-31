31.03.2026 1164 0 0
Флагманский кроссовер Chery Tiggo 9 получил новый интерьер после рестайлинга

Компания Chery анонсировала скорую премьеру модернизированного паркетника Tiggo 9. Модель преобразилась снаружи и внутри. По предварительным данным, кроссовер по-прежнему будет доступен как только с ДВС, так и в виде гибрида.

Трехрядный кроссовер Chery Tiggo 9 стартовал в Китае в 2023-м, на экспортных же рынках, включая Россию, эта модель появилась как Jaecoo J8. В 2024-м «девятку» на родине обновили. И вот в Поднебесной на подходе еще раз модернизированный SUV – опубликованы полноценные фирменные изображения такого Tiggo 9.

Паркетнику достались новые фары с L-образными диодными секциями дневных ходовых огней. Радиаторная решетка тоже другая: на ней все так же красуются вертикальные плашки, но этих полосок теперь меньше, вдобавок они стали шире. Еще заменили задние фонари, плюс задний номерной знак перенесли с багажной двери ниже. Наконец, Chery Tiggo 9 обрел новые бамперы.

После рестайлинга длина кроссовера увеличилась на 33 мм до 4853 мм, высота отныне составляет 1730 мм (у предшественника – 1699 или 1710 мм, в зависимости от комплектации). Ширина и колесная база прежние – 1930 и 2820 мм соответственно.

Интерьер сам производитель еще не показал, но обновленный Tiggo 9 уже отщелкали китайские журналисты и блогеры. Например, фотографиями салона поделилось издание Autohome. Внутри – новые передняя панель, руль, центральный тоннель и карты дверей. Перед водителем теперь отдельный приборный экран (у предшественника приборка объединена с тачскрином мультимедиа-системы), а всю остальную площадь панели занимает модное ныне в КНР табло, состоящее из двух дисплеев. Как и раньше, паркетник будет не только в семиместном исполнении, но и с салоном на пятерых.

Китайцы пишут, что рестайлинговый Chery Tiggo 9 предложат с прежней бензиновой турбочетверкой 2.0 мощностью 261 л.с. На дореформенном переднеприводном кроссовере этот мотор сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, полноприводный Tiggo 9 комплектуется классическим восьмиступенчатым автоматом. 

Предшественник также доступен в виде переднеприводного подзаряжаемого гибрида, установка которого включает турбомотор 1.5 (156 л.с.), 224-сильный электродвигатель и батарею емкостью 18,67 или 34,46 кВт*ч. Для обновленного паркетника тоже предусмотрена гибридная модификация – ее сертификат ранее внесли в каталог Минпрома КНР. Причем у бензоэлектрического рестайлингового варианта вдобавок появился автопилот с лидаром над лобовым стеклом.

Судя по всему, полноценную премьеру обновленного кроссовера Chery Tiggo 9 проведут в ближайшее время. Между тем в гамме Chery еще присутствует паркетник Tiggo 9X, и это совсем другая модель. Изначально такой кросс продавали в Китае как Tiggo 8L, на родине марки «девятое» семейство он пополнил в прошлом году. И именно Tiggo 8L/Tiggo 9X на экспортных рынках представлен просто как Tiggo 9.

кроссовер Китай авторынок новинки рестайлинг Chery Chery Tiggo 9 Jaecoo Jaecoo J8
