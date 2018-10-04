Также на сервис придётся съездить владельцам S-Class, у которых не хватает двух гаек внутри блока силовых предохранителей в багажнике.

О том, что машины немецкого бренда отзывают на ремонт, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). В общей сложности сервисная кампания затронула 1 257 автомобилей бренда, которые были проданы на территории России за последние два года.

1 / 2 На фото: Mercedes-Benz GLE 2 / 2 На фото: Mercedes-Benz GLE

Кроссоверы Mercedes-Benz GLE и Mercedes-Benz GLE Coupe попали под отзыв из-за того, что поршни задних тормозных суппортов, которые установлены в автомобилях, могли быть изготовлены не в соответствии со спецификацией.

В рамках этой кампании на ремонт отправляют 1 023 экземпляра GLE-Class, которые были реализованы в РФ в течение 2018 года. Полный список VIN-номеров автомобилей, попавших под условия отзыва, есть на официальном сайте Росстандарта.

Чтобы решить проблему с тормозами, автовладельцам нужно обратиться к ближайшему официальному дилеру марки. Специалисты сервиса удалят воздух из гидравлической тормозной системы заднего моста у перечисленных кроссоверов.

Под другой отзыв попали 234 автомобиля Mercedes-Benz S-Class (в кузовах седан и купе), которые были проданы в России в период с 2017-го по 2018 годы. Список их VIN-кодов также есть на сайте ведомства.

1 / 2 На фото: Mercedes-Benz S-Class 2 / 2 На фото: Mercedes-Benz S-Class

В этих машинах не хватает двух гаек для фиксации токопроводящих шин внутри блока силовых предохранителей в багажнике. В рамках ремонта работники сервиса проверят и, в случае необходимости, заменят блок силовых предохранителей в Mercedes-Benz S-Class.

Как и для владельцев Mercedes-Benz GLE, так и для собственников S-Class все ремонтные работы в рамках отзывов будут произведены бесплатно.

Летом 2018 года Kolesa.ru сообщал о том, что на сервис отправили Mercedes-Benz отзывает C-Class и E-Class, под условия кампании в общей сложности попало 362 автомобиля, проданных за последние два года. Проблема заключалась в том, что спинки обоих передних сидений (как водительского, так и пассажирского) с правой стороны могли быть не зафиксированы.

Пока что все легковые автомобили Mercedes-Benz импортируются в Россию. Однако уже в 2019-ом в Подмосковье начнётся локальное производство машин марки. Уже возведены корпусы нового завода и завезено оборудование. Первым Mercedes-Benz российской сборки станет седан E-Class, далее на конвейер встанут автомобили сегмента SUV.