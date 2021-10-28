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  • У минивэна Lexus новый конкурент: на рынок выходит четырехместный Maxus G20 Plus

У минивэна Lexus новый конкурент: на рынок выходит четырехместный Maxus G20 Plus

28.10.2021 97 0 0

Для салона VIP-версии китайского вэна предусмотрена перегородка со встроенным телевизором. Кроме того, такое исполнение отличается от исходной модели дизайном экстерьера.

 

Минивэн под индексом G20 в гамме принадлежащей концерну SAIC марки Maxus появился в 2019 году (к слову, сам Максус произошел от некогда британской компании LDV, которой в свое время владела Группа ГАЗ). Но, как это часто бывает в Поднебесной, модель пережила скорый рестайлинг: внешность ей подправили уже в 2020-м, одновременно присвоив к имени приставку Plus. Прежде MPV был доступен только в семиместном исполнении (2+2+3), а теперь у него появилась VIP-версия с салоном на четверых. Впервые такой вариант продемонстрировали в Китае в августе, и вот объявлены цены и дан старт продажам.

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Интерьер роскошного Плюса оформлен в синем и белом цветах, в отделке использованы кожа и замша, а на полу – «ламинат». В задней части – два отдельных кресла с электрорегулировками, между ними расположен массивный подлокотник с сенсорным дисплеем, на который вывели управление основными функциями. В подлокотнике также спрятан выдвижной бокс с подстаканниками и подставками для бутылок. Над головами VIP-пассажиров – «звездное» небо, то есть множество точек-диодов. За вторым рядом осталось место для багажа, кроме того, там есть еще один выдвижной ящик, в котором Maxus предлагает хранить видеоприставку. 

На выбор доступны две комплектации: в версии попроще с потолка, за передними сиденьями, свисает экран диагональю 12,8 дюйма, а салон более дорогого варианта разделен уже полноценной перегородкой со встроенным 42-дюймовым телевизором (он может прятаться в перегородку).

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Внешне от стандартной модели четырехместный G20 Plus отличается радиаторной решеткой – у нее «плетеный» узор вместо горизонтальных полосок. Кроме того, у роскошного вэна надпись с названием марки расположена непосредственно на капоте (у семиместного MPV – на решетке). Наконец, самый дорогой вариант имеет двухцветную окраску кузова (опция для базового четырехместного Плюса). Габариты не изменились: длина – 5198 мм, ширина – 1980 мм, высота – 1928 мм, колесная база – 3198 мм.

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Двигатель и коробка перешли с обычного G20 Plus – это «турбочетверка» 2.0 мощностью 224 л.с. (350 Нм) и восьмиступенчатый «автомат» ZF.

За четырехместный минивэн Maxus просят 338 800 – 369 800 юаней, что эквивалентно примерно 3 699 000 – 4 038 000 рублей по текущему курсу. Для сравнения, стандартный G20 в Китае стоит от 186 800 юаней (2 040 000 рублей). Конкуренцию двухрядному Плюсу составят аналогичные VIP-версии Lexus LM (да, Лексус продает в Китае минивэн) и Buick GL8, причем оба намного дороже. Вэн Buick локальной сборки стоит от 533 900 юаней (5 830 000 рублей), а импортный четырехместный Лексус обойдется минимум в 1 466 000 юаней (16 007 000 рублей).

Семиместный Maxus G20 Plus
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Семиместный Maxus G20 Plus
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Семиместный Maxus G20 Plus
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Семиместный Maxus G20 Plus
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Семиместный Maxus G20 Plus
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Между тем в Поднебесной скоро появится еще один минивэн с салоном на четверых – от марки Roewe, которая, как и Maxus, принадлежит SAIC.

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