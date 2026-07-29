У обещанного России роскошного кроссовера Wey V9X появился младший брат – Wey V8X

Объявленный новой отдельной моделью паркетник Wey V8X, по сути, представляет собой укороченную пятиместную версию Wey V9X. Младший кроссовер тоже дебютировал в виде полноприводного подзаряжаемого гибрида. Позже у него, как ожидается, появится электрическое исполнение.

Весной текущего года гамму Wey пополнил роскошный кроссовер V9X, он стал новым флагманом принадлежащего концерну Great Wall премиум-бренда. А теперь у этого SUV появился младший брат – в Китае только что представили паркетник с индексом V8X. Там уже принимают предварительные заказы на модель с младшим индексом, хотя цен пока нет.

Wey V8X 1 / 2 Wey V9X 2 / 2

Напомним, Wey V9X доступен с двумя вариантами длины (5205 или 5299 мм) и колесной базы (3050 или 3150 мм), флагман бывает только шестиместным. Wey V8X же, по сути, является третьей и самой компактной модификацией, причем этот паркетник имеет исключительно пятиместный салон. Длина младшего кросса равна 5125 мм, ширина – 2025 мм, высота – 1821 мм, расстояние между осями – те же 3050 мм, что и у «короткого» V9X. Объем багажника V8X – 864 литра, со сложенными спинками кресел второго ряда этот показатель увеличится до 2225 литров. Грузовой отсек V9X вмещает 244 – 1024 литра.

Wey V8X 1 / 3 Wey V8X 2 / 3 Wey V8X 3 / 3

Внешне Wey V8X практически дословно повторил модель со старшим индексом. Среди особенностей дизайна – гладкий «нос», фары привычной формы, над которыми вдобавок проходит диодная полоска, дополнительные вертикальные LED-секции дневных ходовых огней, обычные ручки дверей и овальные задние фонари со светящейся перемычкой. В нижнюю часть переднего бампера встроены активные заслонки (идут уже в базе). В отличие от шестиместного флагмана двухцветная окраска кузова пятиместному кроссоверу не положена. Зато, как и Wey V9X, паркетник Wey V8X по умолчанию имеет 21-дюймовые диски.

Wey V8X

Салон у младшего SUV тоже в целом такой же, как у флагмана, не считая, конечно, отсутствия третьего ряда кресел. На передней панели установлены отдельный приборный экран (12,3 дюйма) и гигантское табло, состоящее из двух тачскринов (каждый диагональю 17,3 дюйма). Есть и потолочный планшет (17,3 дюйма) для задних пассажиров. Мультимедиа – с искусственным интеллектом.

Wey V8X 1 / 2 Wey V8X 2 / 2

На центральном тоннеле находятся одна площадка для беспроводной зарядки, ряд физических рычажков и подстаканники. В переднюю пассажирскую дверь и обе задние двери встроены собственные площадки для зарядки смартфонов. В самом тоннеле спрятан отсек с функциями подогрева и охлаждения. Кресла – с подогревом, вентиляцией и массажером. К слову, все перечисленное выше добро входит в список стандартного оборудования. В базе также есть автопилот с лидаром над лобовым стеклом.

Wey V8X 1 / 2 Wey V8X 2 / 2

Как и шестиместный флагман Wey V9X, кроссовер Wey V8X является полноприводным подзаряжаемым гибридом. Сейчас пятиместный паркетник доступен к заказу в двух версиях, обе – с 800-вольтовой архитектурой и пневмоподвеской. Силовая установка начального варианта Wey V8X включает бензиновый турбомотор 1.5 (170 л.с.) и два электродвигателя, суммарная отдача системы – 612 л.с. и 790 Нм. У более дорогого исполнения – турбомотор 2.0 (238 л.с.) и также два электродвигателя, совокупная отдача такого V8X – 680 л.с. и 930 Нм. Батарея одна – емкостью 66,6 кВт*ч, запас хода в электрорежиме от версии не зависит – 402 км по циклу CLTC. С места до 100 км/ч 612-сильный Wey V8X разгоняется за 4,9 секунды, 680-сильный – за 4,5 секунды. У Wey V9X гамма шире: есть аналогичная версия с установкой на базе 1.5T, а также варианты с 2.0T с суммарной мощностью 680 л.с., 694 л.с. и 748 л.с. Кстати, как сообщают китайские СМИ, позже младший кроссовер Wey V8X получит еще и полностью электрическое исполнение.

Wey V8X

﻿Цены пятиместного паркетника должны объявить в ближайшее время. Трехрядный флагман V9X в Китае сейчас стоит 331 800 – 389 800 юаней, что эквивалентно примерно 3,8 млн – 4,5 млн рублей по актуальному курсу.

Между тем шестиместный кроссовер Wey V9X доберется и до России – у нас старт продаж ожидается в четвертом квартале этого года. Пятиместный паркетник для РФ пока не анонсировали.