Флагманский кроссовер Wey V9X готовится к старту продаж на российском рынке

Роскошный SUV китайского бренда из портфеля концерна Great Wall Motor доберётся до дилеров в РФ в четвёртом квартале 2026 года.

В Китае кроссовер Wey V9X впервые был анонсирован в феврале 2026 года, а полноценная премьера прошла в середине апреля, тогда же были обнародованы комплектации и цены, а дилеры на домашнем рынке начали принимать заказы. В иерархии бренда V9X сместил Wey Lanshan / Wey 07 и занял место флагманского SUV. Ранее стало известно о том, что эта новинка доберётся в том числе до российского рынка.

На фото: тестовый прототип Wey V9X для российского рынка

Напомним, в основе флагмана Wey V9X лежит платформа Guiyuan S (название на глобальном рынке – GWM One). На домашнем рынке кроссовер представлен с двумя вариантами длины и колёсной базы: у семейной версии габаритная длина равна 5205 мм, а расстояние между осями – 3050 мм; в свою очередь, у бизнес-версии показатели составляют 5299 и 3150 мм соответственно. Вне зависимости от модификации ширина равна 2025 мм, высота – 1825 мм, салон рассчитан на шестерых седоков, объём багажника – 244 литра, со сложенными спинками двух задних рядов – 1024 литра.

Теперь местный офис GWM (Great Wall Motor) поделился некоторыми подробностями о версии Wey V9X, предназначенной для авторынка РФ (габариты пока не обозначены). Известно, что в ходе подготовки к старту продаж в России машины были отправлены на дорожные испытания с учётом местных особенностей эксплуатации. Тесты длились около 2,5 месяцев, а протяжённость маршрута составила примерно 30 тыс. км. Он прошёл по областным дорогам, автомагистралям, горным участкам и городам (в их числе Сургут, Москва и Мурманск). При этом во время испытаний температура воздуха в ночное время опускалась до -35°C.

Компании удалось испытать ключевые системы Wey V9X в условиях реальной эксплуатации: речь идёт о гибридной силовой установке, включая двигатель внутреннего сгорания и батарею, трансмиссии, шасси, подвеске, системах безопасности, климат-контроле и мультимедиа (оценивалась корректность русификации интерфейса). Помимо этого, «были отработаны различные сценарии поведения» кроссовера – на асфальтированном покрытии, бездорожье, серпантине, дорогах с крутым уклоном, со скользкой и снежной поверхностью.

В итоге для российской версии Wey V9X подготовили зимний пакет, включающий в себя обогрев наружных зеркал, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя, рулевого колеса, а также подогрев всех сидений. Ещё такой модели будут положены бачок стеклоомывателя увеличенного объёма и дополнительная антикоррозийная обработка кузова.

На фото: Wey V9X для китайского рынка

Пока что в российском офисе GWM рассказали о том, что полноприводный Wey V9X оснащается подзаряжаемой гибридной установкой, в состав которой входит 2,0-литровый бензиновый турбомотор, работающий в тандеме с электромоторами и тяговой батареей (модели положена высоковольтная система с поддержкой быстрой зарядки). Технические подробности станут известны позже.

Напомним, в Китае отдача турбомотора равна 238 л.с. У более короткой семейной версии совокупная отдача равна 680 л.с., максимальный крутящий момент – 930 Нм, ёмкость батарея составляет 66,6 кВт*ч. Запас хода только на электротяге – 312 км, суммарная дальнобойность – 1343 км (при расчёте по циклу WLTP). У базовой бизнес-версии – 693 л.с. и 862 Нм, аккумулятор на 55,4 кВт*, запас хода составляет 240 и 1355 км соответственно. А у топового удлинённого варианта отдача системы равна 748 л.с. и 930 Нм, ёмкость тяговой батареи равна 80 кВт*ч, дальнобойность на электротяге – 363 км, общий запас хода – 1377 км.

На фото: салон Wey V9X для китайского рынка

По плану, продажи Wey V9X на российском рынке начнутся в четвёртом квартале текущего года. Цены флагманского кроссовера станут известны позже. Кстати, корреспондент Колёса.ру уже колеса уже познакомился с этой новинкой, подробности – в нашем материале.