Роскошный кроссовер Wey V9X доступен к заказу: полный привод уже в базе и два варианта длины

Кроссовер V9X принадлежащий концерну Great Wall премиум-бренд Wey впервые анонсировал еще в феврале, в марте рассекретили интерьер. Теперь на родине провели полноценную презентацию, объявили комплектации и предварительные цены и начали принимать заявки. Напомним, что в гамме Wey паркетник V9X стал новым флагманом, оттеснив кроссовер Wey Lanshan (он же Wey 07 в России).

В основе Wey V9X лежит свежая платформа Guiyuan S (глобальное обозначение – GWM One). Кроссовер представлен с двумя вариантами длины и колесной базы. Версию длиной 5205 мм производитель позиционирует в качестве семейного автомобиля – если точнее, то для «состоятельных семей». Расстояние между осями у такой модификации составляет 3050 мм. Паркетник длиной 5299 мм и с колесной базой 3150 мм, по задумке маркетологов, больше подходит «руководителям», ну или бизнесменам. Ширина и высота едины для обоих исполнений – 2025 и 1825 мм соответственно. И обе же версии исключительно шестиместные. Объем багажника – 244 литра, со сложенными спинками кресел второго и третьего рядов – 1024 литра.

Короткий Wey V9X. Его марка позиционирует в качестве семейного автомобиля, хотя дизайн у него такой же, как у удлиненной версии

Кроссовер Wey V9X имеет гладкий «нос», радиаторная решетка с активными заслонками встроена в передний бампер. Модели также достались фары привычной формы, над которыми проходит LED-полоска, дополнительные вертикальные секции дневных ходовых огней, обычные ручки дверей и овальные задние фонари, объединенные тонкой светящейся линией. Паркетник «стоит» на 21-дюймовых колесах. Предусмотрена двухцветная окраска кузова.

В салоне – отдельный приборный экран (12,3 дюйма) и гигантское табло, состоящее из двух тачскринов (каждый диагональю 17,3 дюйма). На центральном тоннеле расположены одна площадка для беспроводной зарядки, ряд физических рычажков и подстаканники. В самом тоннеле спрятан бокс с функциями подогрева и охлаждения. В переднюю пассажирскую дверь и обе задние двери встроены собственные площадки для зарядки смартфонов, причем с вентиляцией. Итого, у кроссовера аж четыре таких панели. И все перечисленное выше добро идет уже в базе. Мультимедиа – с искусственным интеллектом, как и прочая электроника. Даже багажник можно открыть, отдав голосовую команду.

Всего у модели на старте приема предзаказов три исполнения: «короткий» паркетник, то есть семейный, представлен в одной комплектации, у Wey V9X «для руководителей/бизнесменов» две версии. В списке стандартного оборудования всех вариантов также заявлены: пневмоподвеска, панорамная крыша, обивка кожей Nappa, подогрев, вентиляция и массажер сидений первого и второго рядов (расположенное посередине правое сиденье еще имеет откидную подставку для ног), подогрев кресел третьего ряда, проекционный дисплей, система распознавания лиц. У задних седоков есть собственный «потолочный» развлекательный экран – базовый паркетник «для бизнесменов» получил планшет диагональю 17,3 дюйма, остальным версиям достался дисплей на 21,4 дюйма. Все исполнения еще имеют автопилот с лидаром над лобовым стеклом.

Wey V9X дебютировал в виде полноприводного подзаряжаемого гибрида. Силовая установка включает бензиновый турбомотор 2.0 (238 л.с.) и два электродвигателя. Начальная версия бизнес-кроссовера получила 400-вольтовую электрическую архитектуру, остальные варианты – с 800-вольтовой архитектурой.

Суммарная отдача системы «короткого» семейного кроссовера составляет 680 л.с. и 930 Нм. Такой Wey V9X укомплектован батареей емкостью 66,6 кВт*ч, только на электротяге он проедет 402 км по китайскому циклу CLTC, совокупная дальнобойность – 1632 км, показатели, рассчитанные по более реалистичному циклу WLTC, — 312 и 1343 км. Суммарная мощность базового удлиненного паркетника – 693 л.с. и 862 Нм, ему положен аккумулятор на 55,4 кВт*, запас хода в электрорежиме – 310/240 км (CLTC/WLTC), совокупный запас хода – 1656/1355 км. Наконец, вся установка топового Wey V9X «для бизнесменов» выдает 748 л.с. и 930 Нм, у него батарея емкостью 80 кВт*ч, запас хода – 470/363 и 1700/1377 км (CLTC/WLTC).

«Семейный» и базовый удлиненный кроссоверы наберут первую «сотню» за 4,9 секунды, самый мощный паркетник это упражнение проделает за 4,6 секунды.

За «короткий» Wey V9X сейчас просят 381 800 юаней, что эквивалентно примерно 4,3 млн рублей по текущему курсу. Удлиненный кроссовер оценили в 371 800 – 411 800 юаней (4,15 млн – 4,6 млн рублей). После запуска «живых» продаж реальные цены наверняка окажутся чуть ниже. А впоследствии гамму Wey V9X расширят – появятся «простой» гибрид HEV (без возможности зарядки от электросети) и полноценный электромобиль. О них компания расскажет позже.