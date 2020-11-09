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  • У Opel может появиться новый флагманский кроссовер со знакомым названием

У Opel может появиться новый флагманский кроссовер со знакомым названием

09.11.2020 58 0 0

​По предварительным данным SUV немецкой марки могут дать имя Monza: так же назывался концепт, представленный в 2013 году.

 

Компания Opel продавала двухдверное купе Monza в период с 1978 по 1986 годы. Кроме того, в Южной Африке Opel Kadett E тоже именовали Opel Monza. Ещё название модели было у «неродственной» модели американского бренда – в США с 1975-го по 1980-ый продавался автомобиль Chevrolet Monza; помимо этого в 80-90-ых годах это название было у бразильского клона Opel Ascona.

На фото: концепт Opel Monza 2013 года

Однако «подзабыться» это имя не успело: сейчас существует «четырёхдверка» Chevrolet Monza, которая пока доступна только в Китае. Этот автомобиль пришёл на смену седану Cavalier: продажи в КНР стартовали весной 2019-го (за первый неполный год модель разошлась тиражом почти 142 тыс. машин). Кстати, «поднебесная» Monza, вероятно, станет глобальной, ожидается, что модель в дальнейшем появится на рынках стран Латинской Америки.

Напомним, Опель в 2013 году в рамках Франкфуртского автосалона представил весьма футуристичный (по тем временам) концепт автомобиля с двумя открывающимися вверх большими дверями (конструкция – «крылья чайки»), его салон был рассчитан на четверых седоков, а по форме кузова он скорее напоминал универсал с полноценной багажной дверью. Дальше шоу-кара этот проект не продвинулся.

Раньше обе марки – и Opel, и Chevrolet – принадлежали американскому концерну General Motors. Но несколько лет назад GM продал Opel (а также британский Vauxhall) французской группе Peugeot Citroen. Кстати, PSA сейчас находится в процессе слияния с концерном Fiat Chrysler Automobiles (FCA). То, что марки теперь находятся в составе разных компаний, вероятно, может помешать Опелю свободно использовать имя Monza.

По данным немецкого издания Auto Motor Und Sport, Opel планирует отрядить это название (возможно, с приставкой – e-Monza) новому флагманскому кроссоверу, который, предположительно, появится в 2024 году. Ожидается, что такой SUV окажется почти на полметра длиннее по сравнению с Opel Grandland X. Этот габарит у модели может составить 4,9 метра (для сравнения, у Kia Telluride длина равна 5001 мм).

По предварительным данным, в основу нового кроссовера Opel ляжет новая модульная платформа eVMP разработки PSA («тележка» предназначена для электромобилей концерна). На ней будут базироваться компактные и среднеразмерные модели, которые группа намерена представить до 2025 года. Максимальный запас хода для электрокаров на этой «базе» составляет 650 км (расчёт вели по используемому в Европе циклу WLTP).

Информации о характеристиках новинки пока нет, что неудивительно, ведь за ближайшие четыре года многое ещё может измениться. Конечно, нет пока даже приблизительных данных о ценнике будущего флагманского кроссовера марки. Известно, что модель также будут продавать и под брендом Vauxhall.

Сейчас пассажирский модельный ряд Opel в России представлен всего двумя автомобилями: минивэном Zafira Life и кроссовером Grandland X. Продажи паркетника стартовали в мае 2020-го: с мая по сентябрь дилеры реализовали лишь 61 экземпляр модели. Отметим, у нас пока представлена дорестайлинговая версия Grandland X: «посвежевший» вариант доберётся до РФ в 2021 году, возможно, это позволит повысить интерес к модели.

кроссовер новинки Opel

 

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