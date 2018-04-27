Проблемы с оформлением ОСАГО могут возникнуть у владельцев машин с электронным паспортом транспортного средства. Эти документы массово начнут выдавать с 1 июля 2018 года, когда закончится переходный период с бумажных аналогов на ЭПТС. О том, что не все с такими паспортами смогут купить полис «автогражданки», рассказал представитель РСА Евгений Уфимцев.

Оператором, который обеспечивает внедрение ЭПТС, является АО «Электронный паспорт». Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на слова исполнительного директора Союза, эта организация не является участником информационного обмена с РСА. Он отметил, что из-за этого владелец нового ТС с «цифровым» паспортом не сможет зарегистрировать машину в ГИБДД, так как у него не получится заключить договор ОСАГО.

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Представитель РСА отметил, что в электронных ПТС графа «собственник» не является обязательной для заполнения. То есть, если владелец не хочет предоставлять никому свои персональные данные, он вправе отказаться от её заполнения.

По словам Евгения Уфимцева, в этом случае единственным документом, подтверждающим право собственности, будет договор купли-продажи, но его нет в ФЗ в перечне документов, которые страхователь имеет право использовать при заключении договора. Поэтому у такого клиента не получится купить полис ОСАГО, так как он не сможет подтвердить, что является собственником.

Он также подчеркнул, что без информации о месте жительства страховщики не смогут применить территориальный коэффициент при расчёте стоимости полиса «автогражданки».

Евгений Уфимцев рассказал о том, что проект по внесению требуемых поправок власти предположительно разработают в ближайшее время. Ведь до 1 июля, то есть до полного перехода на ЭПТС, нужно не только принять изменения, но и «осуществить необходимую подготовительную работу».

О том, что оператор системы ЭПТС и РСА выступили за обязательное указание персональных данных автомобилистов в электронных паспортах транспортного средства, портал «Колёса.ру» сообщал ещё в конце февраля. Тогда говорилось о том, что благодаря этому покупатели машин с пробегом будут защищены от продавцов-мошенников.

Ранее в Минпромторге перечислили основные преимущества электронных ПТС. В их числе называлась возможность создания максимально полной истории ТС, которая будет включать в себя информацию об ограничениях и обременениях, о страховании и страховых случаях, о ДТП, ремонте и своевременности прохождения ТО. Помимо этого оформление ЭПТС обойдётся автовладельцам дешевле по сравнению с бумажным аналогом (600 рублей против 800).