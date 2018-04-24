Грядут изменения в процессе госрегистрации автомобилей в РФ

Грядут изменения в процессе госрегистрации автомобилей в РФ

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Автовладельцев ждут аукционы по продажам «красивых» номеров, радиометки в знаках госрегистрации и не только.

О нововведениях, которых стоит ждать российским автомобилистам, в рамках интервью «Коммерсанту» рассказал глава Госавтоинспекции РФ Михаил Черников. Согласно его словам, ведомство сейчас работает над вариантом встраивания электронных чипов (радиометок) в знаки госрегистрации машин. Начальник ГАИ пояснил, что благодаря этому получится в том числе улучшить работу комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

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Напомним, предложение по внедрению радиомикрочипов (технология RFID) в автономера звучало ещё в 2013 году. Тогда соответствующее поручение МВД, Минкомсвязи и Минпромторгу дал премьер-министр Дмитрий Медведев. Однако до реализации инициативы дело не дошло.

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Зато сложна система формирования номерных знаков – здесь номер отражает не только регион регистрации, но и… возраст автомобиля. Как это работает, зачем нужно, и можно ли выбрать номер, не привязываясь к этим условностям?...

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Весной прошлого года идея начала обсуждаться снова, на этот раз о ней заговорил директор ФКУ «Росдормониторинг» Константин Угаров. Он тогда отметил, что в первую очередь это должно коснуться тяжеловозов, так как поможет пресечь уход грузоперевозчиков от ответственности при перегрузе. Сейчас они нередко добиваются этого, скрывая номера при прохождении автоматической системы весогабаритного контроля.

Планируются и другие изменения в процессе госрегистрации автомобилей. По словам Михаила Черникова, проект соответствующего закона предполагает, что госномера не будут выдаваться в подразделениях ГИБДД. Так, автовладелец сможет выбрать буквенно-цифровое обозначение, которое ему нравится, после чего у него будет возможность выкупить нужное сочетание символов на аукционе. По мнению главного «гаишника», это исключит «какие-либо коррупционные моменты».

Эта инициатива также не нова: ещё в 2015 году с ней выступал депутат Законодательного собрания Севастополя Михаил Чалый. Согласно его идее, все средства, вырученные от продажи «красивых» автономеров, должны идти в госказну. Подобные предложения раньше выносились на рассмотрение и на федеральном уровне, однако отклика не нашли.

Глава ГИБДД рассказал о том, что ведомство намеревается решить проблему машин, которые находятся в залоге у банков. Он напомнил, что раньше залог регистрировался в системе ГАИ и такую машину нельзя было снять с учёта, однако впоследствии эта процедура была упразднена. Теперь этим часто пользуются мошенники: люди покупают автомобили, а они оказываются в залоге у кредитных организаций.

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Эту проблему отчасти смогут решить электронные ПТС: в них будет вноситься информация о том, находится машина в залоге или нет. Тогда и новый собственник, и занимающийся оформлением документов сотрудник ГИБДД будут иметь доступ к этой информации. Помимо этого в ведомстве задумались о введении ограничений на регистрацию автомобилей, находящихся в залоге у кредитных организаций.

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что электронные ПТС могут содержать личные данные автовладельцев. С этим предложением выступили оператор системы ЭПТС и Российский союз автостраховщиков. По их мнению это позволит избежать проблем при перепродаже машин.

 

Теги: Авто и общество , В России , Закон , автовладельцы , автомобильные номера , автономера , аукцион , ГАИ , ГИБДД , Госавтоинспекция , госномера , госрегистрация , залог , знаки , красивые номера , МВД , правила регистрации машин , продажа номеров , радиометки , регистрация автомобилей , чип , электронные птс , ЭПТС
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1 комментарий

по рейтингу сначала новые по хронологии
nissan brend

Скоро с этими чипами наше государство постели граждан начнет контролировать (что там и как там происходит), чипы под кожу вшивать начнут, вот увидите, это не шутка...В конечном итоге всех поставят на тотальный контроль, как в одной большой зоне будем жить. За кого голосовали?....

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