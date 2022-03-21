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У внедорожника Tank 500 скоро появится новый конкурент от BAIC

21.03.2022 150 0 0

По предварительным данным, у вездехода будет несколько вариантов силовых установок, включая гибридные. Премьеру ждут уже в апреле.

 

Китайский концерн BAIC анонсировал новый внедорожник: линейку принадлежащего автогиганту бренда Beijing пополнит модель с индексом BJ60. Пока есть тизеры, эскизы и скетчи – полноценные фотографии появятся позже. О начинке вездехода тоже еще не рассказали, впрочем, местные профильные СМИ уже выяснили кое-какую информацию. Но сначала пробежимся по дизайну.

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Как и в случае с остальными внедорожниками BAIC Beijing, облик BJ60 постарались сделать максимально брутальным: у новинки угловатый кузов, массивные бамперы и квадратные колесные арки, а на багажной двери висит запаска. Другие особенности – слившиеся с радиаторной решеткой фары (они состоят из четырех диодных элементов) и вертикальные блоки задних фонарей. Кроме того, фирменные для Beijing U-образные элементы в решетке имеют подсветку. Китайцы пишут, что длина Beijing BJ60 превышает 5 метров.

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Картинок интерьера пока нет. Предполагается, что модель предложат в пяти- или семиместном исполнении.

Китайские СМИ полагают, что у Beijing BJ60 будут не только «традиционные» версии с ДВС, но и электрифицированные варианты: SUV вроде бы предложат как в виде «мягкого», так и в виде полноценного гибрида. К слову, топовый гибридный BJ60 якобы наберет первую «сотню» менее чем за 6 секунд. Полный привод тоже будет (возможно, уже «в базе»).

У машины на этих картинках вместо номерных знаков таблички с надписью B60V. Не исключено, что это обозначение модификации, а не модели
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У машины на этих картинках вместо номерных знаков таблички с надписью B60V. Не исключено, что это обозначение модификации, а не модели
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Публичную презентацию нового внедорожника могут провести уже в апреле на Пекинском автосалоне. В Китае одним из главных конкурентов Beijing BJ60 считается Tank 500 (марка Tank принадлежит концерну Great Wall).

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