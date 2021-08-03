Новинки ×
  • УАЗ Хантер стал электромобилем и вышел на рынок как чешский MWM Spartan EV

УАЗ Хантер стал электромобилем и вышел на рынок как чешский MWM Spartan EV

03.08.2021 45 0 0

Чешская компания MW Motors из села Штеновице (Пльзеньский край) начала продажи электрической конверсии уазовского Хантера. Цена — от 39 900 евро.

 

Европа на полных парах движется к электрификации всего наземного транспорта, при этом в некоторых её регионах и захолустьях сохраняется потребность в простых и недорогих внедорожниках. Совместить «зелёный» тренд с проходимостью и неприхотливостью «рабочей лошадки» взялась чешская компания MW Motors: она предлагает под собственной маркой электрифицированный УАЗ с левым либо правым рулём (у MW Motors есть отделение в Великобритании). Конверсию чехи анонсировали ещё в феврале прошлого года, но в продаже она появилась только сейчас — задержка, как нетрудно догадаться, была обусловлена пандемией COVID-19.

Конверсия «уазика» в электромобиль происходит по упрощённой схеме, без изъятия трансмиссии — коробка передач, раздатка, валы, мосты и прочее остаются стоковыми. Даже выхлопная труба, судя по картинкам, осталась на месте, только из неё ничего не вылетает. Место бензинового «атмосферника» ЗМЗ (134 л.с., 217 Нм) под капотом занимает синхронный электромотор на постоянных магнитах, выдающий максимальные 120 кВт (163 л.с.) и 600 Нм. Будем надеяться, что уазовская трансмиссия выдержит почти втрое выросший момент.

Ёмкость литий-ионной аккумуляторной батареи, упакованной в водонепроницаемый железный ящик, составляет 62,16 кВт·ч, полного заряда хватает примерно на 150 км езды по сельской местности. Если у клиентов возникнет потребностью в большем пробеге на одной зарядке, то MW Motors готова «прикрутить» к «уазику» батарею ёмкостью 90 кВт·ч, но разработчики полагают, что европейским лесникам, строителями и геологам «долгоиграющие» внедорожники вряд ли понадобятся — на одну смену базовой ёмкости должно хватить. В крайнем случае, функция быстрой зарядке позволяет «подкормить» батарею до 80% за время обеденного перерыва.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Базовая цена в 39 900 евро подразумевает матерчатую крышу, за металлическую надо доплачивать, равно как за антикоррозионную обработку и оффроудные опции (блокировка заднего дифференциал, силовые бамперы, лебёдка, экспедиционный багажник с лестницей и др.). Снаряженная масса из-за электрических компонентов выросла с 1760 до 1966 кг. Максимальная скорость прежняя — 130 км/ч. Время разгона до «сотни» не указано, но, по идее, электрический «уазик» должен быть заметно резвее бензинового.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Дизайн передка перекроен, фирменные уазовские горизонтальные прорези заменены вертикальными а-ля Jeep, но края срезаны в форме домика, так что претензий у американской марки, скорее всего, не будет. Вдобавок решётка у «уазика» после конверсии глухая, хотя электромотор имеет водяное охлаждение. Единственное заметное новшество в салоне — электронный щиток приборов вместо стоковый стрелочных кругляшей.

MW Motors предлагает также бензиновый Spartan по цене от 19 900 евро — выходит, что электрическая начинка увеличивает стоимость «уазика» более чем в два раза, но электрические конверсии на базе Land Rover Defender и Mercedes-Benz G-класса в разы дороже и не всякому европейскому лесничеству по карману.

MWM Luka EV
1 / 3
MWM Luka EV
2 / 3
MWM Luka EV
3 / 3

Добавим, что MW Motors предлагает и совсем другие машины, а именно электрическое купе Luka собственной разработки с ретро-дизайном в духе классических MG, при этом есть две версии — с одним электромотором под капотом и передним приводом либо полноприводный вариант с четырьмя мотор-колёсами. В общем, с электричеством чехи работают плотно и электрифицированный «уазик» — явно не последнее их детище, будем следить за новинками.

внедорожник Чехия электромобиль новинки УАЗ УАЗ Hunter

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / История Здесь был Daewoo: как корейцы улучшали украинскую Таврию и что из этого получилось Когда-то мы подробно вспоминали главных врагов ЗАЗ-1102, которые помешали этой компактной машинке стать по-настоящему массовой и популярной. Тем не менее Таврия оказалась настоящим долгожит... 32748 1 3 31.07.2021
Статьи / Практика В час по чайной ложке: куда уходит антифриз? Несколько лет назад мы писали короткий, но точный гид по причинам течей антифриза. Если хочется получить какие-то начальные сведения об этом не очень приятном явлении, можете посмотреть это... 3051 1 13 30.07.2021
Статьи / Авто с пробегом BMW 3er E46 с пробегом: подвеска всегда требует денег, а рядные «четверки» разочаровывают Купить BMW в возрасте 15-20 лет – только для богатых коллекционеров или всё-таки этот янгтаймер можно содержать сравнительно бюджетно? Из первой части обзора мы уже выяснили, что E46 отлич... 2732 1 2 28.07.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Чем 8 лучше 16: тест обновленного Lada Largus Если мы решим поискать людей, готовых назвать эти машины «автомобилями своей мечты», то искать нам придется очень и очень долго. О таких машинах не мечтают, их просто покупают – потому что н... 55046 14 25 17.03.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор спереди, коробка сзади: опыт владения Porsche 944 Общеизвестно, что у «настоящего» Porsche мотор должен находиться сзади и быть оппозитным. Желательно – воздушного охлаждения. Меж тем почти 20 лет компания выпускала «бюджетную» (по меркам P... 52803 1 21 22.04.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Синий салон, идеальные тормоза и 68 сил: опыт владения ИЖ-Комби 1988 с пробегом 3000 км История обретения этого автомобиля – типичная история «капсулы времени», хоть авто-мелодраму снимай для кинотеатра в Радиатор-Спрингс! Машина, обнаруженная в гараже с заваренными воротами, с... 51445 6 31 10.06.2021
Обсуждаемое
76 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
44 Хэтчбек Citroen C4 I с пробегом: крылья, сгнивающие изнутри, и японский генератор-убийца
Больше
Change privacy settings