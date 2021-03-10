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  • УАЗ Профи Полуторка: удлинённая рама, двускатные колёса и дисковые тормоза «по кругу»

УАЗ Профи Полуторка: удлинённая рама, двускатные колёса и дисковые тормоза «по кругу»

10.03.2021 182 1 0

Ульяновский автозавод в очередной раз обновил малопопулярное коммерческое семейство Профи. Полуторка заменит все прежние заднепрводные версии Профи, полный привод для неё не предусмотрен, зато увеличена максимальная габаритная длина, модифицированы ходовая часть и рулевое управление.

 

УАЗ Профи вышел на российский рынок в 2017 году как потенциальных конкурент ГАЗелей в сегменте лёгких коммерческий автомобилей (полная масса до 3,5 т), но спрос на ульяновские грузовички пока скромный: в 2018-м продано 4415 шт., в 2019-м — 3548 шт., в 2020-м — 2698 шт. Для сравнения скажем, что допотопное семейство УАЗ СГР вагонной компоновки в прошлом году разошлось тиражом 13 074 шт., ГАЗели — 43 457 шт., елабужский Ford Transit – 14 038 шт.

УАЗ Профи Полуторка со стандартной колёсной базой и тентованным кузовом
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УАЗ Профи Полуторка со стандартной колёсной базой и тентованным кузовом
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УАЗ Профи Полуторка со стандартной колёсной базой и тентованным кузовом
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УАЗ Профи Полуторка со стандартной колёсной базой и тентованным кузовом
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В конце 2018 года была проведена первая модернизация модели Профи: в задней подвеске появились более толстые рессоры и более толстый стабилизатор поперечной устойчивости, улучшилась шумоизоляция кабины, расширен список опций. Увы, как видим по статистике, потребитель не оценил эти новшества, и теперь предпринята очередная, более радикальная попытка модернизации.

УАЗ Профи Полуторка со стандартной колёсной базой и кузовом типа фургон
1 / 4
УАЗ Профи Полуторка со стандартной колёсной базой и кузовом типа фургон
2 / 4
УАЗ Профи Полуторка со стандартной колёсной базой и кузовом типа фургон
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УАЗ Профи Полуторка со стандартной колёсной базой и кузовом типа фургон
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Отныне все моноприводные версии носят имя Профи Полуторка, при этом в строю осталась прежняя полноприводная версия (просто Профи) с двурядной или однорядной кабиной — для тех, кому нужна в первую очередь проходимость.

УАЗ Профи Полуторка со удлинённой колёсной базой и тентованным кузовом
1 / 4
УАЗ Профи Полуторка со удлинённой колёсной базой и тентованным кузовом
2 / 4
УАЗ Профи Полуторка со удлинённой колёсной базой и тентованным кузовом
3 / 4
УАЗ Профи Полуторка со удлинённой колёсной базой и тентованным кузовом
4 / 4

Базовая Полуторка длиннее прежнего моноприводного Профи: расстояние между осями увеличилось на 30 мм до 3530 мм, а ещё появилась удлинённая версия с колёсной базой в 4180 мм и габаритной длиной в 7050 мм — в кузов такой машины с запасом встают 8 европаллет. Короткобазная версия вмещает 5 европаллет, на одну больше чем раньше, так как стандартная ширина грузовой платформы для Полуторки увеличена с 1870 до 2060 мм.

Колея передних колёс расширена на 48 мм до 1648 мм, а задние колёса стали двускатными (колея 1550 мм) — это было одним из главных пожеланий потребителей. Не секрет, что многие из них эксплуатируют машины сегмента LCV с перегрузкой, и прежний «узкоколейный» Профи не вызывал у них доверия. При этом полутора тонн полезной нагрузки, на которую намекает название, не получается ни в какой модификации: грузоподъёмность стандартной Полуторки составляет 1415 кг, длиннобазоной — 1210 кг (с ГБО — 1090 кг).

Внедрение широкой колеи потребовало переделки рамы и новых узлов крепления подвески. При этом сами подвески тоже модифицированы. В задней установлены новые, более выносливые рессоры, на 49 мм увеличена рессорная колея, изменены точки крепления амортизаторов и форма стабилизатора поперечной устойчивости, внедрены не требующие обслуживания подшипники SKF, а барабанные тормоза заменены дисковыми, вентилируемыми.

Передняя подвеска вообще практически полностью новая, на четырёх продольных рычагах, с амортизаторами внутри пружин (раньше они были разнесены), новым стабилизатором поперечной устойчивости и новым рулевым механизмом с прямыми тягами и встроенным демпфером.

Предполагается, что изменения в ходовой части заметно улучшат управляемость коммерческого «уазика» и сделают его эксплуатацию менее изнурительной для водителя. Для его же удобства теперь в виде опции предлагается более комфортное кресло от Патриота с более длинной подушкой и регулировкой поясничного подпора. Вместе с этим креслом в пакет «Комфорт» входят кондиционер с охлаждаемым перчаточным ящиком, круиз-контроль, подогрев лобового стекла и сидений.

Между тем главное слабое звено семейства Профи — устаревший силовой агрегат — остался без изменений. 2,7-литровый двигатель ЗМЗ Про (150 л.с., 235 Нм) по-прежнему состыкован с безальтернативной 5-ступенчатой МКП Dymos. Дизеля не и не предвидится. Зато длиннобазная версия позволила разместить штатное ГБО с баком на 150 л — производитель утверждает, что на одной заправке можно проехать 1000 км. За доплату предусмотрена блокировка заднего дифференциала. Дорожный просвет — 193 мм.

Дилеры уже принимают заказы на новую Полуторку, минимальная цена короткобазной машины со стандартной колёсной базой составляет 980 тысяч рублей, за длиннобазную придётся выложить как минимум 1 025 000 рублей.

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2 комментария
10.03.2021 17:33
Игорь Борцов

Вот кресла от Патриота кстати очень удобные. И тут это хороший плюс для водителя. Ещё бы автоматм сюда. Но думаю это следующий шаг. А так, вполне логичные изменения, которые наверняка спрос поднимут.

10.03.2021 18:56
Хомка

Да. УАЗ Профи стал чаще появляться на дорогах. Не уж то он потеснит ГАЗель? Хотя, в последнее время, мелкий бизнес довольствуется Ларгусом и их это очень даже устраивает.

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